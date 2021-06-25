"Нафтогаз" почав підключати клієнтів через додаток "Дія": як подати заявку

Ми склали покрокову інструкцію для тих, хто хоче змінити постачальника газу на державну компанію

Змінити постачальника газу на "Нафтогаз" можна через "Дія" / Фото: Pixabay, Дія

Стати клієнтом державної газопостачальної компанії "Нафтогаз" можна не тільки в відділеннях "Нової пошти", а й через додаток "Дія". Зробити це зможуть власники приватних будинків. У самому додатку "Дія" цей функціонал не з'явився – заявки на підключення потрібно подавати через портал "Нафтогазу".

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Сайт "Сьогодні" перевірив, як це працює, і склав покрокову інструкцію:

1. На сторінці подачі заяв на приєднання до постачальника потрібно вибрати спосіб заповнення через додаток "Дія".

2. Далі слід вибрати тип документа, за допомогою якого ви зареєстровані в системі "Дія" – це ID-карта або ІПН (для тих, у кого паперові паспорти-книжки).

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3. Після вибору документа система надасть QR-код, його потрібно просканувати за допомогою смартфона. Це відкриємо потрібне меню в додатку "Дія".

4. "Дія" запросить підтвердження на відправку копії документів для подачі заяви.

5. Після вашої згоди "Дія" відправить документи постачальнику газу, на його сайті буде сформована ваша заявка на підключення.

Заявки будуть оброблятися протягом 15 хвилин, запевнили в "Нафтогазі".

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Нагадаємо, раніше "Нафтогаз" встановив тарифи на липень . Всупереч очікуванням багатьох, газ для українців не подешевшав.

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