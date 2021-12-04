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Прибудинковий обман? Хто насправді має платити за територію біля багатоповерхівки

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор розділу "Гроші"
4 грудня, 12:28
В закладинки
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Ми з'ясували, що таке прибудинкова територія, що до неї входить, та які права мають співвласники будинку
Прибудинкова територія: за що платять такі кошти
Прибудинкова територія: за що платять такі кошти / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Нерідко саме через незнання своїх прав, мешканці багатоквартирних будинків стикаються з беззаконням. Повʼязане воно здебільшого з прибудинковою територією.

Про це "Сьогодні" в ексклюзивному коментарі розповів економічний експертБорис Кушнірук, а також дав відповіді на інші актуальні питання.

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Що входить до прибудинкової території:

  • територія під житловим будинком (житловими будинками);
  • проїзди та тротуари;
  • озеленені території;
  • ігрові майданчики для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку;
  • майданчики для відпочинку дорослого населення;
  • майданчики для занять фізичною культурою;
  • майданчики для тимчасового зберігання автомобілів;
  • майданчики для господарських цілей;
  • майданчики для вигулювання собак;
  • інші території, пов'язані з утриманням та експлуатацією будинків та інших об'єктів.

Правове врегулювання

Наразі правове врегулювання питання використання землі під багатоквартирними житловими будинками здійснюється відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України.

А також Законів України "Про землеустрій", "Про оренду землі", "Про основи містобудування", "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку" та постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 № 1521 "Про реалізацію Закону України "Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку".

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Хто може мати право власності на прибудинкову територію:

  • держава (на землі державної власності),
  • територіальні громади (на землі комунальної власності),
  • обʼєднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ).

Права співвласників будинку на територію навколо нього

Як повідомив економічний експерт Борис Кушнірук, одночасно з правом власності на квартиру в житловому будинку, його власники автоматично здобувають право на землю під житловим будинком та на прибудинкову територію.

Експерт зазначив, що без права користування прибудинковою територією не може існувати й право володіння житлом. Проте це ніяк не врегульовано законодавством: чітких меж для кожного окремо не визначено, а прибудинкова територія є загалом спільною для всіх власників квартир житлового будинку.

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Тож співвласники будинку можуть самостійно визначати долю прибудинкової території: чи то використовувати її як дитячий майданчик, чи то здійснювати благоустрій чи для паркування власних автомобілів.

Але для цього необхідно об’єднати зусилля:

  • створити ОСББ,
  • отримати земельну ділянку комунальної власності в оренду,
  • домовитись про спільні правила користування такою територією.

Чому так важливо обʼєднатися?

З досвіду опитаних мешканців багатоквартирних будинків, можна сміливо сказати: вправний голова ОСББ здатний творити чудеса. Він і з розташованими на першому поверсі ресторанами вирішить питання, особливо коли ті галасливі та й зачинаються опівночі, і зі щоденним вивозом сміття, і з нестачею паркомісць, та й загалом з облаштуванням території навколо та посяганням сторонніх осіб на неї.

"Коли є обʼєднання співвласників, у них є можливість спільно захищати права, воно виступає представником інтересів усіх мешканців будинку. Коли ж немає, то окрема людина може скаржитися будь-куди, писати листи владі тощо, але нічого не допоможе. Такі питання не врегульовані", — каже експерт з економіки Борис Кушнірук.

Проте, за його словами, є одна перепона: влада не зацікавлена передавати цю територію у власність ОСББ, їй це невигідно. Адже щоб "втулити" якийсь будинок, облаштувати платні паркомісця тощо, їм потрібен дозвіл від обʼєднання співвласників. Коли ж обʼєднання немає, незаконність дій довести вкрай важко.

Платні паркомісця на прибудинковій території

Як пише юрист Роман Тикало у своєму онлайн блозі, зазвичай забудовники не дотримуються вимог щодо розрахунку місць для зберігання авто (які залежать від кількості квартир у будинку та місця розташування). Це дуже ускладнює життя жителям новобудов.

Юрист згадує ситуацію у ЖК "Чайка", коли його мешканці змушені щомісячно сплачувати додаткові кошти за паркування свого авто. Проте плати за паркування у власному дворі законодавством не передбачено.

Згідно з Законом України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку", співвласники самі вирішують, яким чином використовувати прилеглу до будинку територію. А забудовник такого права не має.

"Залучення забудовниками підприємців для збору коштів за паркомісця – це прихована незаконна схема отримання доходів. Така ситуація виникає через зловживання монопольним становищем. Аби захистити свої права, потрібно викликати правоохоронні органи, залучати місцеву владу та звертатись з позовами до суду", — зазначає Роман Тикало у блозі.

За що ще платимо кошти

Експерт з економіки Борис Кушнірук зазначає, що коли є обʼєднання співвласників, платити за утримання та благоустрій території — це нормальна практика.

Адже ви самі вирішуєте, що саме бажаєте споглядати з вікна: парковку або дитячий майданчик, чи бажаєте захистити себе від небажаних гостей на автомобілях високим парканом тощо.

"Сума за утримання території незначна. ЇЇ розбивають на кількість квартир. Це виходить кілька десятків гривень на місяць", — зауважив експерт.

"Сьогодні" раніше писали про стрімке зростання цін на квартири у Києві. Експерт спрогнозував, що все менше людей зможуть собі їх дозволити.

А також дізнавалися, скільки вартує найдорожча квартира у столиці.

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