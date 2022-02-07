Правова колізія: чому фермери в Україні двічі сплачують один платіж

Фермери знають у чому проблема і просять допомоги у влади

В українському законодавстві є колізія, яка боляче б'є по гаманцях підприємців / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українські фермери опиняються у боргах через те, що змушені двічі платити за оренду землі, яку вони використовують.

Відповідно до закону фермери оплачують оренду землі та фіксований податок. Але у податковій службі вважають, що за оренду мають платити ті, хто визначений у договорі як орендар – ФОП, пише видання. Biz.today.ua.

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"Фактичне використання землі через фермерське господарство не змінює статусу ФОП як орендаря земельної ділянки і не звільняє його від обов'язку сплачувати орендну плату за її користування. Таким чином, орендна плата нараховується двічі – і від юридичної особи (фермерське господарство), і від фізичної", – наголошують у Спілці українських підприємців.

Фермери вже підготували пропозиції щодо законодавчих змін. Документи надіслали Голові Комітету Верховної Ради України з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцеву.

Що пропонують підприємці?

Вони хочуть, щоби влада усунула законодавчу колізію, коли оренда землі оплачується підприємцями двічі. Фінансове навантаження для них занадто велике, тому люди просять, щоб у земельному законодавстві було передбачено можливість автоматичної заміни орендаря землі з ФОП на його фермерське господарство.

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Зазначимо, що, за інформацією Держстату, станом на 1 жовтня 2021 року в Україні було зареєстровано понад 48 тис. фермерських господарств, які виробляють понад 10% загального обсягу сільськогосподарської продукції в країні.Подвійне навантаження по орендній платі може значно знизити ці показники.

Раніше "Сьогодні" писали, які види податків підняли для українців з 1 грудня, та повідомляли, як змінилися розмір мінімальної заробітної плати .