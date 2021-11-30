Українців чекає підвищення податків: скільки доведеться платити з 1 грудня

Розповідаємо, які податки зростуть із 1 грудня в Україні та з чим це пов'язано

Українців чекає підвищення податків із 1 грудня / Фото: Колаж: Сьогодні

Вже з 1 грудня 2021 року в Україні передбачено підвищення низки податків, а саме ЄСВ (Єдиний соціальний внесок), єдиний податок для фізичних осіб підприємців (ФОПів першої і другої групи).



Відповідні зміни закладені у проект бюджету на цей рік і пов’язані зі зростанням прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати.

Отже, з 1 грудня платитимемо такі податки:

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Мінімальний розмір ЄСВ збільшиться до 1430 грн ( був 1320 грн);

Єдиний податок для ФОП першої групи – до 268 грн (був 260);

Єдиний податок для ФОП другої групи – 1430 грн (був 1200).

Однак це не єдине нововведення для малих та середніх підприємців, і вже з 1 січня усі ФОП (окрім першої групи із доходом менше 1 млн грн на рік) мають встановити касові апарати у межах програми з фіскалізації.

Прожитковий мінімум в Україні

З 1 грудня розмір прожиткового мінімума зросте з з 2294 грн до 2393 грн, а для працездатних осіб становитиме 2481.

Для інших груп населення показник також піднімуть:

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для дітей віком до 6 років з 2013 грн до 2100 грн;

для дітей від 6 до 18 років – з 2510 до 2618;

для осіб, що втратили працездатність – з 1854 грн до 1934 грн;

декретна допомога для безробітних – з 2635 грн до 2749 грн;

Раніше ми розповідали, що окрім податків зростуть і соціальні виплати для деяких груп населення, а також допомога по безробіттю.