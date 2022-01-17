Українця змушують платити за чужу землю – що відбувається

Розповідаємо, що робити, якщо Податкова служба вимагає у вас сплатити податок за чужу земельну ділянку і чому так відбувається

Що робити, якщо у вас вимагають податок із чужої землі / Фото: Колаж: Сьогодні

Українець отримав лист від Податкової служби з вимогою сплатити земельний податок за ділянку, якої у нього насправді немає.

Про це чоловік написав коментар під відео на YouTube-каналі "Дія".

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За словами користувача, після отримання листа він почав шукати інформацію і в особистому кабінеті на сайті Податкової виявив, що на нього записано земельну ділянку з іншої області.

"У мене немає жодної землі в жодній області України, а Податкова вважає інакше і вимагає сплатити земельний податок. Захистіть мешканців України від таких шахраїв на держрівні", – пише чоловік.

Ми запитали у адвоката Олександра Зінов'єва про те, як так могло статися. За словами експерта, з великою ймовірністю – це помилка, наприклад, у когось збіглися прізвище та ініціали. Просто так ніхто не подарує земельну ділянку, запевняє адвокат.

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Олександр Зінов'єв зазначає, що для того, щоб земельна ділянка вважалася вашою, інформація про це має бути в реєстрі прав власності на нерухоме майно.

Адвокат рекомендує взяти витяг з цього реєстру, показати Податковій та спробувати пояснити все у телефонному режимі.

Якщо у службі без проблем визнають свою помилку, потрібно попросити відповідне письмове підтвердження про відсутність податкової заборгованості.

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Однак якщо вирішити проблему "малою кров'ю" не вдасться – не варто панікувати, можна почати процедуру оскарження податкової заборгованості. За словами експерта, достатньо буде адміністративного оскарження без суду.

Податок на земельну ділянку

З 1 січня 2022 року українців обклали податком на земельні ділянки, у зв'язку зі змінами до Податкового кодексу.

Однак деякі можуть не платити за свою землю, у списку винятків:

власники ділянок, які використовують їх для власних потреб;

люди, які продають продукцію зі своєї землі та сплачують податки на дохід;

власники дач та прибудинкових ділянок до 50 соток;

власники земельних паїв, розташованих у межах населеного пункту, дачного та садового кооперативу;

власники ділянок, одержаних внаслідок приватизації у кооперативах у зоні відчуження.

"Сьогодні" також писали, що чекає на українців після введення так званого "податку на цукор" і розповідали, про нові податки у 2022 році .