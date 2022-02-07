Правовая коллизия: почему фермеры в Украине дважды оплачивают один платеж

Фермеры знают в чем проблема и просят помощи у власте

В украинском законодальстве есть коллизия, которая больно "бьет" по кошелькам предпринимателей / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинские фермеры оказались в долгах из-за того, что вынуждены дважды платить за аренду земли, которую они используют.

Согласно закону фермеры оплачивают аренду земли и фиксированный налог. Но в налоговой службе считают, что за аренду должны платить те, кто определен в договоре как арендатор – ФЛП, пишет издание Biz.today.ua.

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"Фактическое использование земли через фермерское хозяйство не изменяет статус ФОП как арендатора земельного участка и не освобождает его от обязанности платить арендную плату за ее пользование. Таким образом, арендная плата начисляется дважды – и от юридического лица (фермерское хозяйство), и от физического" , – отмечают Союзе украинских предпринимателей.

Фермеры уже подготовили предложения по законодательным изменениям. Документы отправили Председателю Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Данилу Гетманцеву.

Что предлагают предприниматели?

Они хотят, чтобы власть устранила законодальную коллизию, когда аренда земли оплачивается предпринимателями дважды. Финансовая нагрузка для них слишком большая, поэтому люди просят, чтобы в земельном законодательства была предусмотрена возможность автоматическая замена арендатора земли с ФЛП на его фермерское хозяйство.

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Отметим, что по информации Госстата, по состоянию на 1 октября 2021 года в Украине было зарегистрировано более 48 тыс. фермерских хозяйств, производящих более 10% от общего объема сельскохозяйственной продукции в стране. Двойная нагрузка по арендной плате может серьезно снизить эти показатели.

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