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Витратити до останньої копійки: що купити на залишок із "тисячі Зеленського" 10 грн і менше

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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21 лютого, 13:35
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Розповідаємо, як із користю витратити залишок від "тисячі Зеленського" 10 грн і навіть менше
/ Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Якщо ви вже витратили майже всю виплату за вакцинацію або так звану "тисячу Зеленського" і маєте залишок 10 грн та менше, це не привід дати цим грошам пропасти дарма.

"Сьогодні" розповідають, на що можна витратити залишок з картки "єПідтримка" 10 грн і менше.

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Отже, після розширення програми витратити навіть маленький залишок стало набагато простіше. Так, у лютому українці отримали змогу витратити "тисячу Зеленського" на періодику та канцтовари.

Як не дивно, придбати газету вартістю менше 10 грн цілком реально, якщо заглянути у газетний кіоск, але і в інтернеті можна знайти підходящі пропозиції:

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Якщо добре пошукати у книжковому, можна порадувати дітей невеличкою книжкою або розмальовкою, наприклад:

Найбільший вибір – серед канцтоварів. На 10 грн можна придбати необхідне шкільне приладдя дитині або для роботи в офісі.

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На маркетплейсах лише за 1 грн можна знайти:

  • ластики;
  • конверти;
  • магніти;
  • крафтовий папір;
  • біндери для паперу та багато іншого.

Якщо вам виповнилось 60 років чи більше, можна придбати на ці гроші ліки або медтовари, можливо, вам потрібні бинти, шприци чи лейкопластирі.

На що можна витратити "тисячу Зеленского"

Ініційована президентом програма "єПідтримка" передбачає виплату усім вакцинованим двома дозами від коронавірусу українцям 1000 гривень.

Виплати надходять на спеціальні картки і витратити їх можна на певний перелік товарів та послуг:

  • книги;
  • відвідування спортивної зали;
  • квитки на внутрішні рейси;
  • квитки в театр чи кінотеатр, музей чи концерт;
  • ліки (для людей віком від 60 років);
  • канцтовари;
  • оплата навчальних курсів;
  • оплата комуналки (для людей віком від 60 років та осіб з інвалідністю 1 та 2 груп).

"Сьогодні" також писали, як купити ліки на "тисячу Зеленського", та розповідали, як витратити залишок 50 грн і менше.

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