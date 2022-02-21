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Потратить до последней копейки: что купить на остаток с "тысячи Зеленского" в 10 грн и меньше

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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21 февраля, 13:35
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Рассказываем, как с пользой потратить остаток от "тысячи Зеленского" в 10 грн и даже меньше
/ Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Если вы уже потратили почти всю выплату за вакцинацию или так называемую "тысячу Зеленского" и имеете остаток в 10 грн и меньше, это не повод дать этим деньгам пропасть даром.

"Сегодня" рассказывают, на что можно потратить остаток с карты "єПідтримка" в 10 грн и меньше.

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Итак, после расширения программы потратить даже маленький остаток стало гораздо проще. В феврале украинцы получили возможность потратить "тысячу Зеленского" на периодику и канцтовары.

Как ни странно, приобрести газету стоимостью менее 10 грн вполне реально, если заглянуть в газетный киоск, но и в интернете можно найти подходящие предложения:

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Если хорошо поискать в книжном, можно порадовать детей небольшой книгой или раскраской, например:

Самый большой выбор – среди канцтоваров. На 10 грн можно приобрести необходимые школьные принадлежности ребенку или для работы в офисе.

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На маркетплейсах всего за 1 грн можно найти:

  • ластики;
  • конверты;
  • магниты;
  • крафтовую бумагу;
  • биндеры для бумаги и многое другое.

Если вам исполнилось 60 лет или больше, можно приобрести на эти деньги лекарства или медтовары, возможно, вам нужны бинты, шприцы или лейкопластыри.

На что можно потратить "тысячу Зеленского"

Инициированная президентом программа "єПідтримка" предусматривает выплату всем вакцинированным двумя дозами от коронавируса украинцам 1000 гривен.

Выплаты поступают на специальные карты и потратить их можно на определенный перечень товаров и услуг:

  • книги;
  • посещение спортивного зала;
  • билеты на внутренние рейсы;
  • билеты в театр или кинотеатр, музей или концерт;
  • лекарства (для людей старше 60);
  • канцтовары;
  • оплата учебных курсов;
  • оплата коммуналки (для людей старше 60 и лиц с инвалидностью 1 и 2 групп).

"Сегодня" также писали, как купить лекарство на "тысячу Зеленского", и рассказывали, как потратить остаток в 50 грн. и меньше.

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