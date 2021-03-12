Чому Швеція не заблокувала Nord Stream – 2 у своїх водах: дипломат пояснив

Цей проєкт має серйозні наслідки для всієї європейської безпеки, каже Тобіас Тіберг

Європейському Союзу бракує інструментів для впливу на проєкти на кшталт російського газопроводу "Північний потік – 2", які мають наслідки для безпеки всієї співдружності.

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Про це посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг заявив проєкту Kyiv Not Kiev, пише "Європейська правда".

За словами дипломата, це питання вже порушувала на європейському рівні глава МЗС Швеції Анн Лінде.

"Швеція відчуває, що ЄС повинен мати сильний спільний підхід до проблем на кшталт "Північного потоку – 2". Ми вважаємо, що це більше, аніж просто двосторонній проєкт, більше, аніж просто комерційні відносини між двома компаніями", – заявив посол.

Він звернув увагу, що проєкт має серйозні наслідки для всієї європейської безпеки, і Швеція шкодує, що ЄС на сьогодні не має більш впливових важелів для визначення того, як узгоджуються і як виконуються подібні проєкти – тому що вони впливають на всіх європейців, сказав посол.

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Він також пояснив, чому Швеція не зупинила прокладання російської труби через свої води, попри те, що виступає проти проєкту. За його словами, це пов'язано виключно з відсутністю юридичних механізмів.

"Іноді міжнародне право, подобається нам це чи ні, обмежує нашу здатність робити те, що ми хотіли б робити в певних ситуаціях. "Північний потік" – це саме такий приклад", – заявив Тобіас Тіберг.

За його словами, в Стокгольмі дуже уважно проаналізували запит Москви на прокладання трубопроводу в шведській економічній зоні.

"Наші юристи з міжнародного права з'ясували, що ми можемо висувати вимоги про відповідність будівництва екологічним стандартам і стандартам безпеки, але це було б не в наших силах юридично запобігти будівництву "Північного потоку – 2" в шведській економічній зоні", – пояснив посол.

Нагадаємо, в Держдепартаменті заявили: якщо протягом трьох місяців буде вирахувано додаткові юридичні особи, причетні до реалізації проєкту "Північний потік – 2", США запровадять нові санкції проти трубопроводу.

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Також повідомлялося, що через загрозу нових санкцій США з проекту вийшли або пообіцяли припинити свою участь у ньому 18 компаній.

А вихід німецького виробника газу і нафти Wintershall Dea з проєкту призведе до мільярдних втрат у російського "Газпрому".

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