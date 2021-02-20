Чинити тиск на Москву: Литва хоче заморозити Nord Stream 2 на сім місяців

У Вільнюсі вважають, що газові контракти можна укладати тільки з демократичним урядом РФ

Глава МЗС Литви Габріель Ландсбергіс заявив, що будівництво газопроводу "Північний потік – 2" має бути зупинено до парламентських виборів у РФ у вересні-2021, щоб чинити тиск на Москву з метою проведення демократичних реформ.

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Про це повідомляє агентство Reuters.

За словами дипломата, заморозка прокладання трубопроводу з РФ до Німеччини в обхід України має стати компромісом між європейськими прибічниками та критиками Росії.

"Ми не пропонуємо скасовувати проєкт, а тільки тимчасово зупинити його. І продовжувати це, коли ми будемо мати справу з демократично обраним урядом Росії. Це дійсно може збільшити підтримку трубопроводу", – підкреслив Ландсбергіс.

Він додав, якщо винагороджувати Росію укладанням газових контрактів за придушення опозиції, це не дасть Кремлю правильний сигнал і зруйнує європейську єдність.

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Нагадаємо, будівництво газопроводу завершено на 94% і операційна компанія Nord Stream 2 цього місяця поновила прокладання труб у данських водах. А Данський морський регулюючий орган повідомив, що роботи мають бути завершені до кінця квітня.

А Служба зовнішньої розвідки України повідомляє, що будівництво газопроводу планують завершити до дня Росії – 12 червня. Щоб встигнути до цього строку, робітники нехтують технологічними процедурами.

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Довідка. Вибори депутатів Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації VIII скликання мають відбутися в єдиний день голосування 19 вересня 2021 року.

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