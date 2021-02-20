Чинити тиск на Москву: Литва хоче заморозити Nord Stream 2 на сім місяців

Глава МЗС Литви Габріель Ландсбергіс заявив, що будівництво газопроводу "Північний потік – 2" має бути зупинено до парламентських виборів у РФ у вересні-2021, щоб чинити тиск на Москву з метою проведення демократичних реформ.
Про це повідомляє агентство Reuters.
За словами дипломата, заморозка прокладання трубопроводу з РФ до Німеччини в обхід України має стати компромісом між європейськими прибічниками та критиками Росії.
"Ми не пропонуємо скасовувати проєкт, а тільки тимчасово зупинити його. І продовжувати це, коли ми будемо мати справу з демократично обраним урядом Росії. Це дійсно може збільшити підтримку трубопроводу", – підкреслив Ландсбергіс.
Він додав, якщо винагороджувати Росію укладанням газових контрактів за придушення опозиції, це не дасть Кремлю правильний сигнал і зруйнує європейську єдність.
Нагадаємо, будівництво газопроводу завершено на 94% і операційна компанія Nord Stream 2 цього місяця поновила прокладання труб у данських водах. А Данський морський регулюючий орган повідомив, що роботи мають бути завершені до кінця квітня.
А Служба зовнішньої розвідки України повідомляє, що будівництво газопроводу планують завершити до дня Росії – 12 червня. Щоб встигнути до цього строку, робітники нехтують технологічними процедурами.
Довідка. Вибори депутатів Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації VIII скликання мають відбутися в єдиний день голосування 19 вересня 2021 року.
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