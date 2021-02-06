Русский
$ 27,77
33,28
  1. Економічні новини
  2. Економіка

У водах Данії поновилося будівництво "Північного потоку – 2"

6 лютого, 23:03

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Судно "Фортуна" розпочало укладання труб після успішних випробувань

Біля данського острова Борнхольм у Балтійському морі поновилося будівництво газопроводу "Північний потік – 2".

Реклама

Про це в суботу, 6 лютого, заявив представник консорціуму Nord Stream 2, передає DW.

У компанії заявили, що судно-трубоукладач "Фортуна" успішно провело морські випробування і розпочало укладання труб у водах Данії.

Представник Nord Stream 2 підкреслив, що роботи проводяться відповідно до дозволів влади.

"Про перебіг будівництва та подальші плани ми будемо відповідним чином інформувати", – додав він.

В тренді
Український лоукостер запускає п'ять рейсів до Європи: скільки коштують квитки
Реклама

Російське судно "Фортуна" почало роботи з відновлення будівництва у виключній економічній зоні Данії 24 січня.

Нагадаємо, президент США Джо Байден закликав канцлера Німеччини Ангелу Меркель врегулювати питання будівництва "Північного потоку – 2" так, щоб не допустити експлуатацію газопроводу у разі скорочення транзиту газу через Україну. Він пообіцяв, що якщо Німеччина розробить таке рішення, США можуть скасувати санкції проти "Північного потоку – 2".

У США заявили, що ухвалюватимуть рішення про застосування санкцій проти російського газопроводу "Північний потік – 2" у міру завершення його будівництва і сертифікації.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Данія газопровід Північний потік 2 Фортуна
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Куди піде курс долара в лютому: продавати або купувати валюту
Куди піде курс долара в лютому: продавати або купувати валютуФінанси
Коли долар почне дешевшати – прогноз курсу на лютий
Коли долар почне дешевшати – прогноз курсу на лютийЕкономіка
Гривня міцнішає: чи чекати повернення до курсу 27 гривень за долар
Гривня міцнішає: чи чекати повернення до курсу 27 гривень за доларЕкономіка
Ціни на пальне зірвалися з
Ціни на пальне зірвалися з "якоря", на скільки вони ще зростутьАвто
Україна скуповує каву: ТОП-5 країн, з яких її везуть
Україна скуповує каву: ТОП-5 країн, з яких її везутьЕкономіка
Українцям будуть платити по дві пенсії: скільки отримають і які є загрози
Українцям будуть платити по дві пенсії: скільки отримають і які є загрозиЕкономіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти