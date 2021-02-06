У водах Данії поновилося будівництво "Північного потоку – 2"

Біля данського острова Борнхольм у Балтійському морі поновилося будівництво газопроводу "Північний потік – 2".

Реклама

Про це в суботу, 6 лютого, заявив представник консорціуму Nord Stream 2, передає DW.

У компанії заявили, що судно-трубоукладач "Фортуна" успішно провело морські випробування і розпочало укладання труб у водах Данії.

Представник Nord Stream 2 підкреслив, що роботи проводяться відповідно до дозволів влади.

"Про перебіг будівництва та подальші плани ми будемо відповідним чином інформувати", – додав він.

Реклама

Російське судно "Фортуна" почало роботи з відновлення будівництва у виключній економічній зоні Данії 24 січня.

Нагадаємо, президент США Джо Байден закликав канцлера Німеччини Ангелу Меркель врегулювати питання будівництва "Північного потоку – 2" так, щоб не допустити експлуатацію газопроводу у разі скорочення транзиту газу через Україну. Він пообіцяв, що якщо Німеччина розробить таке рішення, США можуть скасувати санкції проти "Північного потоку – 2".

У США заявили, що ухвалюватимуть рішення про застосування санкцій проти російського газопроводу "Північний потік – 2" у міру завершення його будівництва і сертифікації.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама