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США можуть зняти санкції з "Північного потоку – 2": Байден повідомив Меркель про умову

2 лютого, 14:28

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Західні ЗМІ дізналися про переговори лідерів США та Німеччини

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент США Джо Байден обговорювали проєкт газопроводу "Північний потік – 2". Байден при цьому закликав врегулювати питання так, щоб не допустити експлуатацію "труби" в разі скорочення транзиту газу через Україну. Якщо Німеччина розробить таке рішення, США можуть скасувати санкції проти "Північного потоку – 2".

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Про це повідомила газета Handelsblatt з посиланням на власні джерела. За інформацією видання, обговорення відбулося в ході телефонної розмови лідерів двох країн.

"Німеччина повинна викласти на стіл переговорів пакетне рішення. В іншому випадку не вдасться вирішити проблему за темою "Північного потоку – 2", – відзначило джерело газети.

Інші подробиці переговорів Байдена і Меркель з цього питання не повідомляються.

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При цьому віцеканцлер, міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц впевнений, що "Північний потік – 2" буде добудовано до кінця.

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Нагадаємо, ще ьудучи віцепрезидентом США Джо Байден під час свого візиту до Стокгольма в серпні 2016 року розкритикував угоду низки європейських країн зі створення "Північного потоку – 2" і назвав його "поганою угодою для Європи".

Свої слова він повторив через п'ять років, у січні-2021, коли став президентом США.

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Німеччина США Украина санкції умова транзит газу Північний потік 2
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