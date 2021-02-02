США можуть зняти санкції з "Північного потоку – 2": Байден повідомив Меркель про умову

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент США Джо Байден обговорювали проєкт газопроводу "Північний потік – 2". Байден при цьому закликав врегулювати питання так, щоб не допустити експлуатацію "труби" в разі скорочення транзиту газу через Україну. Якщо Німеччина розробить таке рішення, США можуть скасувати санкції проти "Північного потоку – 2".

Реклама

Про це повідомила газета Handelsblatt з посиланням на власні джерела. За інформацією видання, обговорення відбулося в ході телефонної розмови лідерів двох країн.

"Німеччина повинна викласти на стіл переговорів пакетне рішення. В іншому випадку не вдасться вирішити проблему за темою "Північного потоку – 2", – відзначило джерело газети.

Інші подробиці переговорів Байдена і Меркель з цього питання не повідомляються.

В тренді Долар та євро помітно подешевшали: офіційний курс валют

При цьому віцеканцлер, міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц впевнений, що "Північний потік – 2" буде добудовано до кінця.

Реклама

Нагадаємо, ще ьудучи віцепрезидентом США Джо Байден під час свого візиту до Стокгольма в серпні 2016 року розкритикував угоду низки європейських країн зі створення "Північного потоку – 2" і назвав його "поганою угодою для Європи".

Свої слова він повторив через п'ять років, у січні-2021, коли став президентом США.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама