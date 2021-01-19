США ввели санкції проти компаній і суден, які прокладали "Північний потік – 2"

До "чорного" списку потрапили півдюжини російських суден і компанії-судновласники

Сполучені Штати розширили санкції проти Росії в рамках CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act – Закон про протистояння противникам Америки із допомогою санкцій).

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Про це у вівторок, 19 січня, повідомляє Мінфін США.

Санкції запроваджено стосовно баржи-трубоукладача "Фортуна" і компанії "КВТ-Рус", яка володіє нею. До списків Мінфіну також потрапили шість суден, в тому числі нафтотанкери "Максим Горький" і "Сієрра", що ходять під російським прапором, і компанія "Рустанкер", котра що володіє ними.

Окрім того, обмеження накладено на 14 компаній з Італії, Швейцарії, США, Венесуели, Мальти, Великобританії, а також трьох фізичних осіб: громадян Швейцарії, Італії та Венесуели.

Нагадаємо, 19 січня німецький концерн Bilfinger відмовився від будівництва "Північного потоку – 2". Це перша німецька компанія, яка вийшла з проекту.

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Від участі в проекті днями відмовилися норвезька компанія DNV GL і датська Ramboll. Швейцарська страхова компанія Zurich Insurance також вийшла з проекту.

Російський "Газпром" допустив зупинку "Північного потоку – 2". Про це згадувалося в супровідній інформації до розміщення облігацій холдингу. Слово "санкції" не використовувалося, але формулювання натякають на те, що причиною зриву запуску газопроводу можуть стати саме санкції.

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