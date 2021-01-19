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Німецький концерн відмовився від "Північного потоку – 2" – ЗМІ

19 січня, 17:12

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

У Bilfinger побоюються американський санкцій за участь в проекті, повідомляють джерела

Німецький концерн Bilfinger відмовився від участі будівництві газопроводу "Північний потік – 2". Це перша німецька компанія, яка вийшла з проекту. Причина – побоювання перед санкціями США, zкі могли бути застосовані проти концерну з початку лютого.

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Про це повідомило видання Bild, gосилаючись на листи компанії, в яких вона інформувала американська влада, що буде дотримуватися положень "Закону про захист європейської енергетичної безпеки".

Bilfinger SE спеціалізується на цивільному та промисловому будівництві, проектуванні та послуги. У нього було кілька контрактів "на розробку, поставку та введення в експлуатацію автоматизованих систем управління і систем безпеки при експлуатації трубопроводу" загальною вартістю 15 млн євро.

Нагадаємо, раніше російський "Газпром" допустив зупинку "Північного потоку – 2". Про це згадувалося в супровідній інформації до розміщення облігацій холдингу. Слово "санкції" не використовувалося, але формулювання натякають на те, що причиною зриву запуску газопроводу можуть стати саме санкції.

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Від участі в проекті днями відмовилися норвезька компанія DNV GL і датська Ramboll. ЗМІ також повідомляли про бажання швейцарської страхової компанії Zurich Insurance також вийти з проекту.

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Як відомо, з 1 січня вступили в силу санкції, які фактично забороняють іноземним компаніям надавати послуги з тестування, інспектування та сертифікації російських газопроводів "Північний потік – 2" і "Турецький потік". Учасникам було дано 30 днів на те, щоб покинути проекти.

Крім того, раніше ЗМІ також повідомили, що США введуть санкції проти провідного укладку "Північного потоку – 2" судна "Фортуна" і його власника компанії "КВТ-Рус".

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