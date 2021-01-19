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Немецкий концерн отказался от "Северного потока – 2" – СМИ

19 января, 17:12

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

В Bilfinger опасаются американский санкций за участие в проекте, сообщают источники

Немецкий концерн Bilfinger отказался от участия строительстве газопровода "Северный поток – 2". Это первая немецкая компания, которая вышла из проекта. Причина – опасения перед санкциями США, которые могли быть применены против концерна с начала февраля.

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Об этом сообщило издание Bild, ссылаясь на письма компании, в которых она информировала американские власти, что будет придерживаться положений "Закона о защите европейской энергетической безопасности".

Bilfinger SE специализируется на гражданском и промышленном строительстве, проектировании и услугах. У него было несколько контрактов "на разработку, поставку и ввод в эксплуатацию автоматизированных систем управления и систем безопасности при эксплуатации трубопровода" общей стоимостью 15 млн евро.

Напомним, ранее российский "Газпром" допустил остановку "Северного потока – 2". Об этом упоминалось в сопроводительной информации к размещению облигаций холдинга. Слово "санкции" не использовалось, но формулировки намекают на то, что причиной срыва запуска газопровода могут стать именно санкции.

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От участия в проекте на днях отказались норвежская компания DNV GL и датская Ramboll. СМИ также сообщали о желании швейцарской страховой компании Zurich Insurance также выйти из проекта.

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Как известно, с 1 января вступили в силу санкции, которые фактически запрещают иностранным компаниям предоставлять услуги по тестированию, инспектированию и сертификации российских газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". Участникам было дано 30 дней на то, чтобы покинуть проекты.

Кроме того, ранее СМИ также сообщили, что США введут санкции против ведущего укладку "Северного потока – 2" судна "Фортуна" и его владельца компании "КВТ-Рус".

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