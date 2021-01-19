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Российский "Газпром" допустил остановку "Северного потока – 2"

19 января, 12:41

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

В Москве назвали условие, при котором работа над строительством "трубы" остановится

Российский энергохолдинг "Газпром" не исключил приостановки реализации или даже полной отмены проекта "Северный поток – 2". Условием для этого в Москве называют "резкую смену политической ситуации".

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Об этом говорится в меморандуме к размещению облигаций "Газпрома", сообщают российские СМИ.

"Мы сталкивались и продолжаем сталкиваться с рисками, связанными с изменением политической ситуации..., что приводит к... изменению позиций наших партнеров и регулирующих органов по отношению к различным аспектам проектов. В некоторых случаях такие изменения могут привести к тому, что реализация проекта станет невозможной или нецелесообразной, а значит, к приостановке или отмене проекта", - говорится в документе.

Пока же "Газпром" рассчитывает на ввод "Северного потока – 2" в эксплуатацию "в разумные сроки" и отмечает, что газопровод остается одним из приоритетных инвестиционных проектов холдинга в 2021 году.

Напомним, ранее западные СМИ сообщили, что США введут санкции против ведущего укладку "Северного потока – 2" судна "Фортуна" и его владельца компании "КВТ-Рус".

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С 1 января уже вступили в силу американские санкции, которые фактически запрещают иностранным компаниям предоставлять услуги по тестированию, инспектированию и сертификации российских газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток".

Участникам дано 30 дней на то, чтобы покинуть проекты, в противном случае им грозят санкции.

Также недавно немецкие экологи опротестовали разрешение на прокладку газопровода Профильное ведомство разрешило строительные работы до мая 2021 года.

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