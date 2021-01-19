Російський "Газпром" допустив зупинку "Північного потоку – 2"

У Москві назвали умову, за якої робота над будівництвом "труби" зупиниться

Російський енергохолдинг "Газпром" не виключив призупинення реалізації або навіть повного скасування проєкту "Північний потік – 2". Умовою для цього в Москві називають "різку зміну політичної ситуації".

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Про це йдеться в меморандумі до розміщення облігацій "Газпрому", повідомляють російські ЗМІ.

"Ми стикалися і продовжуємо стикатися з ризиками, пов'язаними зі зміною політичної ситуації ..., що призводить до ... зміни позицій наших партнерів і регулюючих органів по відношенню до різних аспектів проєктів. В деяких випадках такі зміни можуть призвести до того, що реалізація проєкту стане неможливою або недоцільною, а значить, до припинення або скасування проєкту", – йдеться в документі.

Поки ж "Газпром" розраховує на введення "Північного потоку – 2" в експлуатацію "в розумні строки" та зазначає, що газопровід залишається одним з пріоритетних інвестиційних проєктів холдингу 2021 року.

Нагадаємо, раніше західні ЗМІ повідомили, що США введуть санкції проти судна "Фортуна", шо веде укладання,"Північного потоку – 2", та його власника компанії "КВТ-Рус".

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З 1 січня вже набули чинності американські санкції, які фактично забороняють іноземним компаніям надавати послуги з тестування, інспектування та сертифікації російських газопроводів "Північний потік – 2" і "Турецький потік".

Учасникам дано 30 днів на те, щоб покинути проєкти, в іншому випадку їм загрожують санкції.

Також нещодавно німецькі екологи опротестували дозвілна прокладання газопроводу. Профільне відомство дозволило будівельні роботи до травня 2021 року.

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