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США ввели санкции против компаний и судов, прокладывавших "Северный поток – 2"

19 января, 17:53

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

В "черный" список попали полдюжины российских судов и компании-судовладельцы

Соединенные Штаты расширили санкции против России в рамках CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act – Закон о противостоянии противникам Америки посредством санкций).

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Об этом во вторник, 19 января, сообщает Минфин США.

Санкции введены в отношении баржи-трубоукладчика "Фортуна" и владеющей ею компании "КВТ-Рус". В списки Минфина также попали шесть судов, в том числе нефтетанкеры "Максим Горький" и "Сиерра", ходящие под российским флагом, и владеющая ими компания "Рустанкер".

Кроме того, ограничения наложен на 14 компаний из Италии, Швейцарии, США, Венесуэлы, Мальты, Великобритании, а также троих физических лица: граждан Швейцарии, Италии и Венесуэлы.

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Напомним, 19 января немецкий концерн Bilfinger отказался от строительства "Северного потока – 2". Это первая немецкая компания, которая вышла из проекта.

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От участия в проекте на днях отказались норвежская компания DNV GL и датская Ramboll. Швейцарская страховая компания Zurich Insurance также вышла из проекта.

Российский "Газпром" допустил остановку "Северного потока – 2". Об этом упоминалось в сопроводительной информации к размещению облигаций холдинга. Слово "санкции" не использовалось, но формулировки намекают на то, что причиной срыва запуска газопровода могут стать именно санкции.

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США газопровод санкции санкции против России Северный поток 2 Фортуна

Источник: Сегодня

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