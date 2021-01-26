Байден назвав Nord Streаm – 2 "поганою угодою для Європи"

Адміністрація Байдена розгляне заходи, вжиті на сьогодні проти трубопроводу

Президент США Джо Байден вважає газопровід "Північний потік – 2", по якому російське блакитне паливо з РФ піде до Німеччини, "поганою угодою для Європи".

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Про це прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила у вівторок, 26 січня, повідомляє видання National Post.

За її словами, адміністрація Байдена розгляне заходи, які були вжиті на сьогодні проти трубопроводу.

Дженніфер Псакі додала, "ми знаємо, що попередня адміністрація ввела нові обмеження на діяльність, пов'язану з трубопроводом", і "ми будемо аналізувати ці заходи, і він (президент Байден) має намір продовжувати консультації з нашими європейськими партнерами з цього питання".

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Нагадаємо, 21 січня Європейський парламент зажадав завадити завершенню будівництва російського газопроводу "Північний потік – 2"через арешт в Москві опозиціонера Олексія Навального.

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19 січня Мін'юст США ввів санкції проти баржі-трубоукладача "Фортуна" та її компанії-власника "КВТ-Рус" за спроби продовжити будівництво газопроводу "Північний потік – 2" у водах Балтійського моря.

Також нагадаємо, 1 січня набули чинності американські санкції, які фактично забороняють іноземним компаніям надавати послуги з тестування, інспектування та сертифікації російських газопроводів "Північний потік – 2" і "Турецький потік".

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