У Бундестазі вимагають заморозити Nord Stream 2: Росія зійшла зі шляху демократії

У Бундестазі ФРН відбулися дебати, присвячені винесення вироку російському опозиціонеру Олексію Навальному, на яких депутати від партій зелених і вільних демократів зажадали заморозити будівництво газопроводу "Північний потік – 2" як санкції проти влади Росії.

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Про це повідомляє видання ZDF.de.

Депутат парламенту від зелених Олівер Крішер розкритикував федеральний уряд за те, що "Північний потік – 2" представлено приватним економічним проектом: "Коли справа доходить до економічних інтересів, хіба політика і права людини більше не грають ролі?"

А депутат фракції ВДП Александер Граф Ламбсдорф назвав дружні відносини з Росією "в даний час неможливими".

"Росія зійшла зі шляху демократії , – сказав Ламбсдорф і закликав зупинити будівництво "Північного потоку – 2". – Ми в боргу перед демократами, які виходять на вулиці при температурі -28".

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У відповідь глава МЗС Німеччини Гайко Маас заявив, що санкції не повинні завдавати непрямих збитків німецьким компаніям, і закликав задуматися про можливі геостратегічні наслідки. За словами дипломата, економічна ізоляція Росії тільки призведе до того, що вона опиниться в обіймах Китаю.

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"І я не думаю, що це має бути стратегія Заходу в цій суперечці. Вони створюють тим самим найбільший економічний і військовий союз з наявних. Це не тільки неправильно, а й небезпечно", – сказав Маас.

Глава МЗС заявив, що проти того, щоб руйнувати всі мости у відносинах з Росією, і додав, що одним з аргументів на користь збереження РФ в Раді Європи є те, що росіяни мають можливість звернутися до Європейського суду з прав людини.

Нагадаємо, в середині січня-2021 представник зелених у Бундестазі Юрґен Тріттін закликав до запровадження подальших санкцій проти Росії в разі, якщо з Навальним щось трапиться.

Також повідомлялося, що глава фракції опозиційної партії "Союз-90"/"зелені" в Бундестазі ФРН Катрін Герінг-Еккардт також вимагала заморозити "Північний потік – 2".

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