У Бундестазі знову вимагають відмовитися від будівництва "Північного потоку – 2"

Енергетичну безпеку Німеччини не можна передавати в руки "Газпрому", каже експерт

Після арешту російського опозиціонера Олексія Навального Німеччина має остаточно відмовитися від будівництва газопроводу "Північний потік – 2", заявив зовнішньополітичний експерт фракції "зелених" у Бундестазі Омід Нуріпур.

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Про це повідомляє видання Deutsche Welle.

"Той факт, що одна тільки присутність Навального в Москві викликає настільки гостру реакцію Кремля, показує всю абсурдність передачі енергетичної безпеки Німеччини в руки "Газпрому", – заявив політик виданню Redaktionsnetzwerk Deutschland. Спірний проєкт має бути, "нарешті, відкладений", закликав Нуріпур.

Тим часом ще один представник німецьких "зелених" – Юрген Тріттін закликав до запровадження подальших санкцій в разі, якщо з Навальним щось трапиться.

"Європейський Союз швидко відреагував після публікації звіту ОЗХЗ про отруєння Олексія Навального "Новачком" і ввів деякі персональні санкції. Нам слід йти цим шляхом і далі", – вказав в інтерв'ю DW член зовнішньополітичного комітету Бундестагу.

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Нагадаємо, у вересні-2020 голова комітету Бундестагу з питань зовнішньої політики Норберт Реттген закликав відмовитися від завершення будівництва газопроводу "Північний потік – 2" через отруєння Навального.

Також нагадаємо, сьогодні, 18 січня суд заарештував Навального на 30 діб, до 15 лютого.

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