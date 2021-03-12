Почему Швеция не заблокировала Nord Stream 2 в своих водах: дипломат дал объяснение

Этот проект имеет серьезные последствия для всей европейской безопасности, говорит Тобиас Тиберг

Европейскому Союзу не хватает инструментов для воздействия на проекты вроде российского газопровода "Северный поток – 2", которые имеют последствия для безопасности всего содружества.

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Об этом посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг заявил проекту "Kyiv Not Kiev", пишет "Европейская правда".

По словам дипломата, этот вопрос уже поднимала на европейском уровне глава МИД Швеции Анн Линде.

"Швеция чувствует, что ЕС должен иметь сильный общий подход к проблемам наподобие "Северного потока – 2". Мы считаем, что это больше, чем просто двусторонний проект, больше, чем просто коммерческие отношения между двумя компаниями", – заявил посол.

Он обратил внимание, что проект имеет серьезные последствия для всей европейской безопасности, и Швеция сожалеет, что ЕС на сегодня не имеет более влиятельных рычагов для определения того, как согласуются и как выполняются подобные проекты – потому что они влияют на всех европейцев, сказал посол.

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Он также объяснил, почему Швеция не остановила прокладку российской трубы через свои воды, несмотря на то, что выступает против проекта. По его словам, это связано исключительно с отсутствием юридических механизмов.

"Иногда международное право, нравится нам это или нет, ограничивает нашу способность делать то, что мы хотели бы делать в определенных ситуациях. "Северный поток" – это именно такой пример", – заявил Тобиас Тиберг.

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По его словам, в Стокгольме очень внимательно проанализировали запрос Москвы на прокладку трубопровода в шведской экономической зоне.

"Наши юристы по международному праву выяснили, что мы можем выдвигать требования о соответствии строительства экологическим стандартам или стандартам безопасности, но это было бы не в наших силах юридически предотвратить строительство "Северного потока – 2" в шведской экономической зоне", – пояснил посол.

Напомним, в госдепартаменте США заявили, что если в течение трех месяцев будут вычислены дополнительные юридические лица, причастные к реализации проекта "Северный поток – 2", США введут новые санкции против трубопровода.

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Также сообщалось из-за угрозы новых санкций США из проекта вышли или пообещали прекратить свое участие в нем 18 компаний.

А выход немецкого производителя газа и нефти Wintershall Dea из проекта приведет к миллиардным потерям у российского "Газпрома".

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