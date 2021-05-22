Чому мовчать про відставку міністра фінансів

Сергія Марченка критикували більше за інших "економічних" міністрів, але звільняти не поспішають

Цієї весни в Україні змінилися керівники майже всіх міністерств економічного блоку. У квітні в Міненергетики замість Юрія Вітренка, який пробув у статусі в. о. міністра кілька місяців, був призначений Герман Галущенко. У травні після розмови у президента подали у відставку міністр економрозвитку Ігор Петрашко і міністр інфраструктури Владислав Криклій, і Верховна Рада прийняла їхню відставку.

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В той же час міністр фінансів Сергій Марченко втримався в кріслі. Хоча йому пророкували відставку ще з минулого року і в парламенті було зареєстровано аж дві постанови про його звільнення.

Сайт "Сегодня" поцікавився, які у депутатів претензії до міністра фінансів і чому наразі питання про його звільнення не стоїть.

За що Марченку погрожували відставкою

У пояснювальній записці до першого проекту постанови про відставку міністра фінансів, яке подав у грудні минулого року народний депутат Андрій Деркач, зазначалося, що "за час перебування на посаді міністра фінансів Марченко не забезпечив ефективну роботу міністерства...". На це, мовляв, вказують економічні показники за 2020 рік.

У другому проекті, який був зареєстрований 29 квітня, окрім критики економічних "досягнень" України в перший карантинний рік, згадується також про "скручування" – схемах з "протиправного формування ПДВ", через які бюджет недоотримав 2,7 млрд грн, про схеми ухилення від сплати акцизного податку з торгівлі сигаретами. Крім того, автори подання дорікають міністру фінансів в затягуванні з підготовкою проектів законів та підзаконних актів, через що нібито відкладаються реформи. Зокрема, Мінфін "повністю провалив одну з ключових реформ, а саме зменшення податкового навантаження на зарплату", говориться в пояснювальній записці до проекту постанови. Також депутати критикують рішення Мінфіну викупити частину ВВП-варіантів минулого року, коли гроші були потрібні на медичні закупівлі та соціальні виплати. Ну, і, нарешті, не подобаються їм деякі кадрові призначення, зокрема те, що в митну службу прийшли "старі кадри". Хоча це далеко не повний перелік докорів, а від деяких відверто пахне популізмом.

Чому все-таки не звільнили

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Більшість авторів "свіжого" проекту постанови про відставку міністра фінансів – народні депутати від "Слуги народу". Відповідно, очікувалося, що питання про відставку Сергія Марченка буде винесено на голосування.

Однак пізніше у фракції заявили, що цей документ – ініціатива окремих депутатів, а не фракції загалом. Отже, стало зрозуміло, що принаймні найближчим часом відставка міністру фінансів не загрожує.

Економічний експерт Борис Кушнірук вважає, що робота Мінфіну не до душі депутатам, оскільки міністр намагається ретельно контролювати витрати держбюджету, щоб не нарощувати борг.

"Ця історія пов'язана з тим, що Марченко намагається максимально уникнути нарощування державного боргу. А при такій стратегії необхідно скорочувати витрати. Але депутати і політики хочуть піаритися. Їм вигідно навпаки, щоб гроші можна було витрачати на той же "Велике будівництво", де можна вкрасти. А нарощування державного боргу їх не хвилює", – каже Борис Кушнірук.

Економічний експерт Олексій Кущ звертає також увагу, що діяльність Мінфіну не подобається не тільки депутатам, але навіть багатьом членам Кабміну. Однак відставка міністра ще більше не сподобається зовнішнім кредиторам України.

"Це така внутрішня фронда, елемент "подвійного уряду", яке формується за рахунок внутрішніх і зовнішніх груп впливу. Призначення міністра фінансів ще з часів Порошенка – це прерогатива зовнішніх кредиторів. Тому що зовнішні борги України – це величезні гроші, десятки мільярдів доларів. І кредиторам потрібен тут такий собі "сторож" цих грошей. Вони у жодному разі не хочуть допустити, щоб міністр фінансів навіть задумався про реструктуризацію боргів або перестав розкручувати піраміду ОВДП. Яскравий приклад – коли Уманський тільки припустив ймовірність реструктуризації, він був звільнений буквально протягом декількох днів", – говорить Олексій Кущ.

До всього іншого, на носі – переговори з МВФ про наступний транш, а зміна одного з учасників переговорів точно не обіцяє Україні нічого хорошого.