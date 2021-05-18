Економічний блок уряду "обезголовлений": за що звільнили Криклія та Петрашка насправді

У вівторок, 18 травня, на позачерговій сесії Верховної Ради депутати більшістю голосів підтримали відставку міністра економрозвитку і сільського господарства Ігоря Петрашка і міністра інфраструктури Владислава Криклія.

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Обидва вони напередодні написали заяви з формулюванням "за власним бажанням". Однак різні джерела стверджують, що цьому передувала сувора розмова у президента. Таку інформацію озвучила на позачерговому засіданні парламенту, де розглядалися питання відставки міністрів, і нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко.

Це фактично означає, що міністри "не захотіли" залишатися далі на своїх постах, оскільки просто не впоралися зі своїми обов'язками. З точки зору економічної ситуації в країні це здається очевидним. Хоча таку ж кризу переживали всі держави світу, але "голови міністрів полетіли" далеко не в кожній країні.

За що лаяли міністрів

На позачерговому засіданні Верховної Ради першим серед кадрових питань розглядалося звільнення Владислава Криклія. Глава Комітету з питань транспорту та інфраструктури Юрій Кисіль констатував, що комітет вирішив підтримати прохання Криклія про відставку, але при цьому не критикував, а навіть висловив подяку міністру "за співпрацю з комітетом і спільні зусилля щодо напрацювання та прийняття важливих для держави і транспортної галузі рішень". Хоча і зазначив деяку "різницю поглядів на шляху вирішення цих питань" і заявив, що галузь потребує більш "рішучих, ефективних рішень і дій".

Інші депутати пригадали Криклію і "Велике крадівніцтво", як з натяком прозвали програму "Велике будівництво", і відсутність реформи "Укрзалізниці", і невирішеність дорожніх проблем. Одним словом, відсутність реформ чи реформи за дуже великі гроші.

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Сам Владислав Криклій перерахував започатковані проєкти як досягнення і при цьому підкреслив, що працювати довелося в складних умовах пандемії і кризи, коли всі "були постійно на роздоріжжі". Він також дорікнув депутатам, що деякі реформи гальмувалися через те, що парламент не спромігся за рік з гаком розглянути важливі законопрєкти.

У підсумку відставку Владислава Криклія підтримали 284 народних депутати при одному голосі "проти" і 23 тих, хто утримався.

А от відставку Ігоря Петрашка з поста міністра економрозвитку і сільського господарства профільний парламентський комітет не підтримав. Про це заявила заступниця голови Комітету ВР з питань економрозвитку Роксолана Підласа. Однак це не врятувало міністра від звільнення. Під час голосування за відставку проголосували 280 народних депутатів при 16 тих, що утрималися.

Ігор Петрашко у своєму виступі також говорив переважно про досягнення, якими вважає курсову стабільність, зростання заробітних плат та ін. Водночас депутати критикували Петрашка за відсутність ефективної підтримки бізнесу, який постраждав від карантинних обмежень, за невдалий експеримент з "інвестнянями", плачевний стан держрезерву, держрегулювання цін на пальне та інші кроки, які, на їхній погляд, не запобігли падінню економіки.

Експерти: міністри ніяк не впливають на ситуацію в економіці

Експерти визнають, що економічна ситуація в країні та рішення в цій галузі заслуговують звільнення керівників, що відповідають за економічну політику.

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Зокрема, економічний експерт Олексій Кущ вважає, що головним завданням Міністерства економіки в умовах пандемії і кризи повинен був стати пошук рішень щодо структурної перебудови економіки.

"Мінекономіки повинно було стати таким мозковим центром, який колись був за президента часів Рузвельта, коли формувався новий економічний курс США. Мінекономіки повинно було вирішити два першочергових завдання: тактичне – як зупинити деіндустріалізацію української економіки і стратегічне – розробка нової промислової та інвестиційної політики. У Мінекономіки ніхто і не думав вирішувати ці завдання", – говорить він.

Водночас експерт вважає, що головна причина кадрових рішень не пов'язана з ефективністю роботи того чи іншого міністра.

"Намагатися зрозуміти логіку кадрових перестановок з точки зору аналізу ефективності роботи міністрів – невдячна справа. З цієї точки зору весь уряд мав бути відправлений у відставку ще рік тому, коли йому не затвердили програму діяльності. Але звільнили тільки зараз. Так, українська економіка падає п'ятий квартал поспіль, а за світовими стандартами, якщо падіння триває чотири квартали поспіль – це вже рецесія. І, звичайно, насамперед відставки заслуговує економічний блок уряду. Але я б не пов'язував ці відставки з недотриманням якихось KPI. Це чисто кулуарна метушня, пов'язана з переформатуванням внутрішніх потоків і переформатуванням "дирижизму", а не з пошуками ефективності", – говорить Олексій Кущ.

Експерти також говорять про те, що за відсутності стратегії економічного розвитку уряд практично не впливає на макроекономічні процеси. Ситуація в економіці залежить не стільки від діяльності міністрів, скільки від цін на світових сировинних ринках.

"Всі роки незалежності наша економіка розвивається за кривою, яка залежить від світових цін на сировинні товари. Як тільки ростуть ціни на сировину – у нас зростає економіка. Ціни падають на сировинних ринках – у нас економіка падає. Зараз ціни на сировину ростуть, значить, буде рости українська економіка. Але як тільки ціни на сировину впадуть, знову буде падати економіка", – говорить економічний експерт Борис Кушнірук.

Він не заперечує, що у міністрів були провали в роботі. Однак також вважає, що їх звільнення пояснюється, швидше за все, політичними міркуваннями.

"Це в певній мірі прагнення усунути тих чи інших осіб, які можуть асоціюватися з якимись олігархами. Наприклад, Петрашка називають "людиною Бахматюка". Зеленський же почав боротьбу з олігархами, і тепер він може говорити, що усуває тих міністрів, які пов'язані з тим чи іншим олігархом", – каже Борис Кушнірук.

"Сьогодні" раніше повідомив про звільнення трьох міністрів Кабміну, яке підтримала Верховна Рада. Також ми опублікували всі подробиці про причини звільнення міністра Степанова і його ймовірного наступника на посаді глави МОЗ. Більше про зміну глав міністерств дивіться в сюжеті:

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