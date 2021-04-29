Рада призначила нового міністра енергетики. Хто такий Герман Галущенко

Україна отримала повноцінного голову Міністерства енергетики після року життя з виконуючими обов'язки

Новим міністром енергетики України став віце-президент "Енергоатому" Герман Галущенко. Це перший повноцінний голова Міненерго більш ніж за рік – з березня 2020 року на цій посаді перебували тільки виконувачі обов'язків. Їхні повноваження були обмеженими – в.о. не може голосувати на засіданні Кабінету міністрів.

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Таке рішення за поданням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля прийняла Верховна Рада 305 голосами. Раніше кандидатуру Галущенка схвалив профільний комітет парламенту. Після голосування в сесійній залі Галущенко приніс присягу члена Кабінету міністрів.

Що відомо про Германа Галущенка

Герман Галущенко (47 років) народився у Львові. Він – юрист і дипломат, доцент кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка, з 2012 року викладає в цьому інституті. Також має економічну освіту.

Реклама Герман Галущенко / Фото: energoatom.com.ua

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З 6 травня 2020 року обіймає посаду віцепрезидента "Енергоатома". Це не перший його прихід в компанію – в 2013-2014 роках Галущенко був виконавчим директором з правового забезпечення "Енергоатому".

Крім того, Галущенко встиг попрацювати в прокуратурі, Міністерстві закордонних справ. У різні роки обіймав посади заступника керівника департаменту секретаріату (адміністрації) президента, директора департаменту судової роботи Міністерства юстиції.

У декларації Галущенка за 2020 рік вказані:

Доходи: 1,7 млн грн за роботу в "Енергоатомі", 222 тис. грн – за роботу в КНУ ім. Шевченка, 3,14 млн грн – гонорари та інші виплати, в тому числі від Міжнародного арбітражного суду при Міжнародній торговій палаті.

Нерухомість: житловий будинок у Васильківському районі (319,7 кв. м), дві квартири в Києві 45,5 і 64,3 (кв. м), три земельних ділянки у Васильківському районі (1885 кв. м, 2112 кв. м і 927 кв. м).

Авто: Mercedes GLS-350.

Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Юрія Вітренка з посади в.о. міністра енергетики та призначив його главою "Нафтогазу України. Виконуючим обов'язки міністра енергетики був призначений заступник голови Міненерго Юрій Бойко. Фактично він пробув в.о. менше доби.