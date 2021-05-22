Почему молчат об отставке министра финансов

Этой весной в Украине сменились руководители почти всех министерств экономического блока. В апреле в Минэнергетики вместо Юрия Витренко, который пробыл в статусе и. о. министра несколько месяцев, был назначен Герман Галущенко. В мае после разговора у президента подали в отставку министр экономразвития Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий, и Верховная Рада приняла их отставку.

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В то же время министр финансов Сергей Марченко удержался в кресле. Хотя ему прочили отставку еще с прошлого года и в парламенте было зарегистрировано аж два постановления о его увольнении.

Сайт "Сегодня" поинтересовался, какие у депутатов претензии к министру финансов и почему сейчас вопрос о его увольнении не стоит.

За что Марченко угрожали отставкой

В пояснительной записке к первому проекту постановления об отставке министра финансов, которое подал в декабре прошлого года народный депутат Андрей Деркач, отмечалось, что "за время пребывания на должности министра финансов Марченко не обеспечил эффективную работу министерства…". На это, мол, указывают экономические показатели за 2020 год.

Во втором проекте, который был зарегистрирован 29 апреля, кроме критики экономических "достижений" Украины в первый карантинный год, упоминается также о "скрутках" – схемах по "противоправному формированию НДС", из-за которых бюджет недополучил 2,7 млрд грн, о схемах уклонения от уплаты акцизного налога с торговли сигаретами. Кроме того, авторы представления упрекают министра финансов в затягивании с подготовкой проектов законов и подзаконных актов, из-за чего якобы откладываются реформы. В частности, Минфин "полностью провалил одну из ключевых реформ, а именно уменьшение налоговой нагрузки на зарплату", говорится в пояснительной записке к проекту постановления. Также депутаты критикуют решение Минфина выкупить часть ВВП-вариантов в минувшем году, когда деньги были нужны на медицинские закупки и социальные выплаты. Ну, и, наконец, не нравятся им некоторые кадровые назначения, в частности то, что в таможенную службу пришли "старые кадры". Хотя это далеко не полный перечень упреков, а от некоторых откровенно пахнет популизмом.

Почему все-таки не уволили

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Большинство авторов "свежего" проекта постановления об отставке министра финансов – народные депутаты от "Слуги народа". Соответственно, ожидалось, что вопрос об отставке Сергея Марченко будет вынесен на голосование.

Однако позже во фракции заявили, что этот документ – инициатива отдельных депутатов, а не фракции в целом. Таким образом, стало понятно, что по крайней мере в ближайшее время отставка министру финансов не грозит.

Экономический эксперт Борис Кушнирук считает, что работа Минфина не по душе депутатам, поскольку министр пытается тщательно контролировать расходы госбюджета, чтобы не наращивать долг.

"Эта история связана с тем, что Марченко старается максимально избежать наращивания государственного долга. А при такой стратегии необходимо сокращать расходы. Но депутаты и политики хотят пиариться. Им выгодно наоборот, чтобы деньги можно было тратить на то же "Большое строительство", где можно украсть. А наращивание государственного долга их не волнует", – говорит Борис Кушнирук.

Экономический эксперт Алексей Кущ обращает также внимание, что деятельность Минфина не нравится не только депутатам, но даже многим членам Кабмина. Однако отставка министра еще больше не понравится внешним кредиторам Украины.

"Это такая внутренняя фронда, элемент "двойного правительства", которое формируется за счет внутренних и внешних групп влияния. Назначение министра финансов еще со времен Порошенко – это прерогатива внешних кредиторов. Потому что внешние долги Украины – это огромные деньги, десятки миллиардов долларов. И кредиторам нужен тут такой себе "сторож" этих денег. Они ни в коем случае не хотят допустить, чтобы министр финансов даже задумался о реструктуризации долгов или перестал раскручивать пирамиду ОВГЗ. Яркий пример – когда Уманский только предположил вероятность реструктуризации, он был уволен буквально в течение нескольких дней", – говорит Алексей Кущ.

Ко всему прочему, на носу – переговоры с МВФ о следующем транше, а смена одного из переговорщиков точно не сулит Украине ничего хорошего.