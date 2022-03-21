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"По лезу бритви": що чекає білоруську економіку за підтримку Кремля

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21 березня, 18:45
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Білорусь, за різними оцінками аналітиків, вже за крок від дефолту
Коли білорусам чекати дефолту
Коли білорусам чекати дефолту / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Західні санкції б'ють по союзниці Росії. Обмеження, під які нині потрапила Білорусь, наймасштабніші за всю її історію.

"Сьогодні" розповість вам, що чекає економіку нашої сусідки.

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Війна Росії в Україні значно змінила економічну карту в європейській частині пострадянського простору. Міжнародні санкції щодо Росії обвалили валюти від Білорусі до Казахстану, призвели до підвищення відсоткових ставок (центробанк Білорусі встановив її на рівні 12%, Банк Росії — 20%), а також до високої інфляції та стрімкого падіння доходів населення.

До чого готуватися Мінську?

Наслідки санкцій проти Росії, безсумнівно, відчує на собі Білорусь. Насамперед Мінську слід готуватися:

  • до зниження курсу нацвалюти;
  • високої інфляції;
  • падіння ВВП;
  • зменшення доходів населення.

Білорусь втрачає частину експорту

Білорусь уже втрачає частину експорту. Зокрема, калійних добрив та нафтопродуктів. Як розповів "Сьогодні" директор енергетичних програм Центру Разумкова Олександр Омельченко, найбільшим ринком збуту білоруських нафтопродуктів була Україна. Але сьогодні цей ринок вже закрито.

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Білорусь хоче перенаправити нафтопродукти до Європи. Однак у зв'язку із санкціями це їм робити все важче. Україна має поставити питання про повне ембарго нафтопродуктів. Їхній експорт є основною статтею доходів білоруського бюджету. Крім того, РФ обходить частково санкції на нафту шляхом її переробки на НПЗ Білорусії, — заявив експерт.

Що ще може обвалити білоруську економіку?

Обвалять білоруську економіку і втрати від обмежень на продаж металів, деревини, гуми та цементу. Розширені санкції торкаються до 70% експорту в ЄС і можуть коштувати 6–8% білоруського ВВП. Таку думку "Сьогодні" висловив директор Центру досліджень постіндустріального суспільства (Москва), доктор економічних наук Владислав Іноземцев.

Я фактично впевнений, що Білорусь найближчим часом змушена буде запровадити примусовий продаж експортерами валютної виручки, а в більш довгостроковій перспективі — піти на конвертацію валютних вкладів громадян у рублеві, а також на обмеження або повну заборону переказів за кордон, — сказав Іноземцев.

Білорусь на межі дефолту

За словами Владислава Іноземцева, білоруські виробники можуть отримати привілеї на російському ринку. Переорієнтація експорту із заходу на схід стане особливістю країни найближчими роками.

Однак за підтримки політики Кремля Білорусь не омине фінансова криза. Йдеться про банки – "дочки" підсанкційних російських фінустанов, більшість з яких уже вводить обмеження на обмін валют та зняття валют з карток білорусів, а також про загрозу відключення банків від міжнародної платіжної системи SWIFT.

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Аналітики переконані, що останнє призведе до катастрофи. Вже на початку наступного року Білорусь може опинитися на порозі дефолту (саме у 2023 році країну чекає найбільша виплата за державним боргом). Натомість Кремль у цьому питанні допомогти не зможе, адже навряд чи знайде вільні кошти для свого союзника.

Як Литва потролила Росію і Білорусь

Литовська митниця запровадила витончені обмеження на вивезення готівки у євро до країн, що ведуть війну проти України.

Для особистих потреб будь-хто, їдучи в Росію чи Білорусь, може взяти із собою не більше ніж 60 євро на особу. Заборонено також продавати, віддавати й передавати валюту Євросоюзу, навіть за наявності декларації.

Виняток зробили лише для дипломатів, консулів та міжнародних організацій, які їдуть на територію окупантів з офіційним візитом, а також для осіб, які їх супроводжують.

Водночас будь-яку іншу валюту – ті самі долари та злоті – можна й надалі вивозити без обмежень. Однак за порушення правил щодо євро людину за кордон не випустять, а можуть ще й оштрафувати.

Нагадаємо, що на початку березня Євросоюз запровадив чергові санкції проти Росії. Заборонили продавати і вивозити готівкою євро будь-кому на територію країни-агресорки. Виняток зробили лише для своїх туристів у Росію та дипломатів, а ось урядовцям Думи та Центробанку таки не пощастило.

Раніше ми розповідали, чи зможе Європа позбавитися енергоресурсів РФ.

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Купувати зараз іноземну валюту на чорному ринку не варто. Курс буде завищеним і заробити на зворотній конвертації не факт, що вийде. Ніхто не знає, які рішення щодо монетарної політики будуть ухвалені після завершення війни.

Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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