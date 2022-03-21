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"По лезвию бритвы": что ждет белорусскую экономику из-за поддержки Кремля

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21 марта, 18:45
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Беларусь, по разным оценкам аналитиков, уже в шаге от дефолта
Когда белорусам ждать дефолта
Когда белорусам ждать дефолта / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Западные санкции бьют по союзнице России. Ограничения, под которые сейчас попала Беларусь, самые масштабные за всю ее историю.

"Сегодня" расскажет вам, что ждет экономику нашего соседа.

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Война России в Украине значительно изменила экономическую карту в европейской части постсоветского пространства. Международные санкции в отношении России обвалили валюты от Беларуси до Казахстана, привели к повышению процентных ставок (центробанк Беларуси установил ее на уровне 12%, Банк России – 20%), а также высокой инфляции и стремительному падению доходов населения.

К чему готовиться Минску?

Последствия санкций против России, несомненно, ощутит Беларусь. В первую очередь Минску следует готовиться:

  • к снижению курса нацвалюты;
  • высокой инфляции;
  • падению ВВП;
  • снижению доходов населения.

Беларусь теряет часть экспорта

Беларусь уже теряет часть экспорта. В частности, калийных удобрений и нефтепродуктов. Как рассказал "Сегодня" директор энергетических программ Центра Разумкова Александр Омельченко, крупнейшим рынком сбыта белорусских нефтепродуктов была Украина. Но сегодня этот рынок уже закрыт.

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Беларусь хочет перенаправить нефтепродукты в Европу. Однако в связи с санкциями это им делать все труднее. Украина должна поставить вопрос о полном эмбарго нефтепродуктов. Их экспорт является основной статьей доходов белорусского бюджета. Кроме того, РФ частично обходит санкции на нефть путем ее переработки на НПЗ Беларуси, — заявил эксперт.

Что еще может обрушить белорусскую экономику?

Обвалят белорусскую экономику и потери от ограничений продажи металлов, древесины, резины и цемента. Расширенные санкции затрагивают 70% экспорта в ЕС и могут стоить 6–8% белорусского ВВП. Такое мнение высказал директор Центра исследований постиндустриального общества (Москва), доктор экономических наук Владислав Иноземцев.

Я практически уверен, что Беларусь в ближайшее время будет вынуждена ввести принудительную продажу экспортерами валютной выручки, а в более долгосрочной перспективе — пойти на конвертацию валютных вкладов граждан в рублевые, а также на ограничение или полный запрет переводов за границу, — сказал Иноземцев.

Беларусь на грани дефолта

По словам Владислава Иноземцева, белорусские производители могут получить преимущества на российском рынке. Переориентация экспорта с запада на восток станет особенностью страны в ближайшие годы.

Однако при поддержке политики Кремля Беларусь не обойдет финансовый кризис. Речь идет о банках – "дочках" подсанкционных российских финучреждений, большинство из которых уже вводят ограничения на обмен валют и снятие валют с карт белорусов, а также об угрозе отключения банков от международной платежной системы SWIFT.

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Аналитики уверены, что последнее приведет к катастрофе. Уже в начале следующего года Беларусь может оказаться на пороге дефолта (именно в 2023 году страну ждет наибольшая выплата по государственному долгу). Кремль в этом вопросе помочь не сможет, ведь вряд ли найдет свободные средства для своего союзника.

Как Литва потроллила Россию и Беларусь

Литовская таможня ввела изящные ограничения на вывоз наличных евро в страны, ведущие войну против Украины.

Для личных нужд любой, кто едет в Россию или Беларусь, может взять с собой не более 60 евро на человека. Запрещено также продавать, отдавать и передавать валюту Евросоюза даже при наличии декларации.

Исключение сделали только для дипломатов, консулов и международных организаций, которые едут на территорию оккупантов с официальным визитом, а также для сопровождающих их лиц.

В то же время любую другую валюту – те же доллары и злотые – можно и дальше вывозить без ограничений. Однако за нарушение правил относительно евро человека за границу не выпустят, а могут еще и оштрафовать.

Напомним, что в начале марта Евросоюз ввел очередные санкции против России. Запретили продавать и вывозить наличные евро на территорию страны-агрессора. Исключение сделали только для своих туристов в Россию и дипломатов, а вот чиновникам Думы и Центробанка не повезло.

Раньше мы рассказывали, сможет ли Европа избавиться от энергоресурсов РФ.

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