Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

В России отказались от продаж в кредит: что теперь нельзя купить в долг

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
21 марта, 15:52
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Для розничной торговли кредиты и рассрочка — это довольно рискованные инструменты сейчас
Магазины электроники не дают технику в кредит
Магазины электроники не дают технику в кредит / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В российских магазинах отказываются от продаж в рассрочку и кредит, поскольку это им теперь невыгодно.

Об этом сообщают "Известия".

Реклама

Так, продажи в кредит приостановлены в монобрендовой сети Apple re: Store, управляемой Inventive Retail Group (IRG). В рассрочку приобрести технику теперь невозможно и в "М. Видео-Эльдорадо".

По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, рассрочки, которые совместно предоставляли ритейлеры и производители, возможно, не вернутся в магазины электроники еще несколько лет. Кредиты, возможно, кое-где сохранятся, однако для розничной торговли это рискованный инструмент.

"Деньги от банков они получают с некоторой задержкой. Из-за волатильности курсов валют к моменту получения средств проданное устройство в рублях может уже значительно подорожать", – говорит эксперт.

Реклама

Да и вообще, желающих покупать технику (которая и так подорожала) в кредит со столь высокой процентной ставкой будет небольшое количество. Так что эта услуга в ближайшее время будет не слишком популярной.

Полки российских супермаркетов опустели

В России поставки сока и молока срываются из-за нехватки тары для хранения продукции. Участники рынка фиксируют дефицит тетрапака (упаковка, состоящая из нескольких слоев картона, полиэтилена и фольги) и картона.

С поставкой гибкой упаковки пока проблем нет, но если иностранные владельцы производств в России остановят заводы, то могут возникнуть проблемы и с ней, считает исполнительный директор Национальной конфедерации упаковщиков Александр Бойко.

Реклама

Раньше мы рассказывали, как россияне будут жить под санкциями, а также писали, почему Китай не сможет защитить агрессора.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
София Зиновьева Конец нефтегазовой империи: сколько российских ресурсов окажется за бортом София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич Monobank или ПриватБанк? Картой какого банка выгоднее рассчитываться в Британии Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Евгения Пласконь Обдирают, как липку! Как будут наказывать владельцев жилья за резкое повышение цен Евгения Пласконь · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Финанс-дайджест
Больше новостей
Автор
Андрей Гаценко

Андрей Гаценко

Ведущий редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Крипторынок
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости Украины
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Эвакуация
Куда УЗ отправляет поезда?
Новое расписание
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Цитата дня

Покупать сейчас иностранную валюту на черном рынке не стоит. Курс будет завышенным и заработать на обратной конвертации не факт, что получится. Никто не знает, какие решения по монетарной политике будут приняты после завершения войны.

Александр Болтян, аналитик компании Esperio
Что будет дальше?
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

41042.33

Dogecoin (DOGE)

0.12

Ethereum (ETH)

2921.55

Litecoin (LTC)

114.25

Ripple (XRP)

0.81

Купить криптовалюту
Послевоенная помощь
"План Маршалла" для Украины
Что будет после войны?
Наши ангелы-хранители

Полковник Гудзь Валерий Федорович, комбриг, был награжден орденами – Богдана Хмельницкого и "Народный Герой". Имел возможность не идти на фронт, но решил воевать, взяв на себя командование подразделением. За героическую оборону Попасной представлен к званию Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
На связи
Национальный роуминг в Украине
Переключайтесь!
Истории подвигов
Иван Федоров – мэр Мелитополя. Отказался сотрудничать с российскими захватчиками, и террористы похитили его из рабочего кабинета. 5 дней под дулами автоматов в камере с постоянными угрозами и принуждением к сотрудничеству. Он выдержал. Мэра обменяли на 9 российских солдат-срочников. Президент Зеленский наградил Федорова орденом "За мужество".
Слава Україні!
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Как отследить оккупантов

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Что делать с платежками во время войны?
Узнать!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
40,00
40,00
-
-
42,99
43,39
-
-
43,40
44,79
-
-
43,52
44,90
-
-
48,99
48,99
-
-
43,52
44,90
-
-
43,52
44,90
-
-
40,00
40,00
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять