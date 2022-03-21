В России отказались от продаж в кредит: что теперь нельзя купить в долг

Для розничной торговли кредиты и рассрочка — это довольно рискованные инструменты сейчас

Магазины электроники не дают технику в кредит / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В российских магазинах отказываются от продаж в рассрочку и кредит, поскольку это им теперь невыгодно.

Об этом сообщают "Известия".

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Так, продажи в кредит приостановлены в монобрендовой сети Apple re: Store, управляемой Inventive Retail Group (IRG). В рассрочку приобрести технику теперь невозможно и в "М. Видео-Эльдорадо".

По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, рассрочки, которые совместно предоставляли ритейлеры и производители, возможно, не вернутся в магазины электроники еще несколько лет. Кредиты, возможно, кое-где сохранятся, однако для розничной торговли это рискованный инструмент.

"Деньги от банков они получают с некоторой задержкой. Из-за волатильности курсов валют к моменту получения средств проданное устройство в рублях может уже значительно подорожать", – говорит эксперт.

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Да и вообще, желающих покупать технику (которая и так подорожала) в кредит со столь высокой процентной ставкой будет небольшое количество. Так что эта услуга в ближайшее время будет не слишком популярной.

Полки российских супермаркетов опустели

В России поставки сока и молока срываются из-за нехватки тары для хранения продукции. Участники рынка фиксируют дефицит тетрапака (упаковка, состоящая из нескольких слоев картона, полиэтилена и фольги) и картона.

С поставкой гибкой упаковки пока проблем нет, но если иностранные владельцы производств в России остановят заводы, то могут возникнуть проблемы и с ней, считает исполнительный директор Национальной конфедерации упаковщиков Александр Бойко.

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Раньше мы рассказывали, как россияне будут жить под санкциями, а также писали, почему Китай не сможет защитить агрессора.