Перерахунок пенсій працюючим: кому він "світить"?

Часом після перерахунку пенсія за віком може виявитися більшою, аніж за вислугою років

З 1 квітня в Україні буде перераховано пенсії працюючим пенсіонерам, таких в країні налічується 2,7 млн чоловік, або кожен четвертий, хто має право на заслужений відпочинок. Сайт "Сьогодні" з'ясував, кому з працюючих пенсіонерів "світить" перерахунок?

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Згідно зі ст. 42 закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", перерахунок проведуть тим, кому пенсія була призначена, або вже перераховано два роки тому і більше, тобто до 1 квітня 2019 року.

Тим, хто вийшов на пенсію пізніше, перерахунок проведуть не раніше квітня 2022 року. Збільшення пенсії залежить від зарплати і тривалості страхового стажу та визначається для кожного пенсіонера індивідуально.

Читайте також: Підвищення пенсій працюючим пенсіонерам: що ще може вплинути на їхнє зростання

Перерахунок пенсії проводиться автоматично, тому більшості з тих, кому перерахунок має бути проведено, звертатися у Пенсійний фонд не потрібно. Але в окремих випадках потурбувати ПФ варто. Припустимо, пенсіонер отримував пенсію за вислугу років, по інвалідності, але з 1 квітня заробив собі необхідний трудовий (страховий) стаж або досяг 60 років, що даэ право на пенсію за віком. Після перерахунку їхня пенсія може виявитися більшою за оформлену раніше.

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Наприклад, вчителька в 50 років вийшла на пенсію за вислугою років (20 років роботи за професією) і далі 10 років працювала бухгалтером, отримуючи високу офіційну зарплату. Після перерахунку її пенсія за віком може виявитися більшою, аніж за вислугою років.

Раніше сайт "Сьогодні" писав, як виглядає формула перерахунку пенсій працюючим.

Більше читайте на сайті "Сьогодні" в статті: "Підвищення пенсій працюючим пенсіонерам: кому додадуть, як порахувати на прикладі".

А поки працюючі пенсіонери тільки чекають підвищення пенсій, непрацюючі їх вже отримують з початку березня. Детальніше дивіться в сюжеті:

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа

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