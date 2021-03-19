Пересчет пенсий работающим: кому он "светит"?

Порой после пересчета пенсия по возрасту может оказаться больше, чем по выслуге лет

С 1 апреля в Украине будут пересчитаны пенсии работающим пенсионерам, таких в стране насчитывается 2,7 млн человек, или каждый четвертый, имеющий право на заслуженный отдых. Сайт "Сегодня" выяснил, кому из работающих пенсионеров "светит" пересчет?

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Согласно ст. 42 закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", перерасчет положен тем, кому пенсия была назначена, либо уже перерассчитана два года назад и более, то есть до 1 апреля 2019 года.

Тем, кто вышел на пенсию позже, перерасчет будет не ранее апреля 2022 года. Увеличение пенсии зависит от зарплаты и продолжительности страхового стажа и определяется для каждого пенсионера индивидуально.

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Перерасчет пенсии производится автоматически, поэтому большинству тех, кому перерасчет положен, обращаться не нужно. Но в отдельных случаях стоит побеспокоить Пенсионный фонд. Допустим, пенсионер получал пенсию за выслугу лет, по инвалидности, но с 1 апреля заработал себе необходимый трудовой (страховой) стаж или достиг 60 лет, дающих право на пенсию по возрасту. После пересчета их пенсия может оказаться больше оформленной ранее.

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Например, учительница в 50 лет вышла на пенсию по выслуге лет (20 лет работы по профессии) и далее 10 лет работала бухгалтером, получая высокую официальную зарплату. После перерасчета ее пенсия по возрасту может оказаться больше, чем по выслуге лет.

Ранее сайт "Сегодня" писал, как выглядит формула перерасчета пенсий работающим.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Повышение пенсий работающим пенсионерам: кому добавят, как сосчитать на примере".

А пока работающие пенсионеры только ждут повышения пенсий, неработающие их уже получают с начала марта. Подробнее смотрите в сюжете:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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