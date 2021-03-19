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Повышение пенсий работающим пенсионерам: что еще может повлиять на их рост

19 марта, 17:03

Александр Панченко , Игорь Тимофеев

Награды и почетные звания могут повлиять на пенсии заслуженным людям

С 1 апреля в Украине будут пересчитаны пенсии работающим пенсионерам, таких в стране насчитывается 2,7 млн человек, или каждый четвертый, имеющий право на заслуженный отдых. Сайт "Сегодня" выяснил, на какое еще повышение пенсий имеют право работающие пенсионеры?

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В 2021 году они могут дополнительно рассчитывать только на увеличение доплаты за:

  • сверхнормативный стаж;
  • награды;
  • почетные звания;
  • в связи с повышением соцстандартов, в частности, прожиточного минимума для нетрудоспособных.

Напомним: с 1 июля прожитминимум для нетрудоспособных увеличится до 1854 грн (+85 грн), с 1 декабря – до 1934 грн (+80 грн), итого на 165 грн. Но доплаты к пенсиям окажутся небольшими. Например, один год сверхнормативного стажа, который "стоит" 1% от минпенсии, или 17,69 грн, будет оценен с 1 декабря в 19,34 грн или на 1,65 грн больше, чем сейчас.

Читайте также: В Украине могут появиться пенсии за заслуги перед народом

Куда обращаться работающему пенсионеру, если он два года отработал, а пенсию ему не увеличили?

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Туда же, где он оформлял пенсию – в отделение Пенсфонда по месту жительства. Лучше всего написать письменное заявление, на него обязаны дать письменный ответ, который, при необходимости, можно обжаловать в суде.

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Повышение пенсий работающим пенсионерам: что еще может повлиять на их рост

Но для начала стоит позвонить на горячую линию Пенсфонда 0800-503-753. Если назовете свои ФИО и ИНН, работники ПФ во многих случаях вам смогут дать разъяснение по телефону.

Ранее сайт "Сегодня" писал, как выглядит формула перерасчета пенсий работающим.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Повышение пенсий работающим пенсионерам: кому добавят, как сосчитать на примере".

А пока работающие пенсионеры только ждут повышения пенсий, неработающие их уже получают с начала марта. Подробнее смотрите в сюжете:

Видео: Сегодня
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Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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Источник: Сегодня

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