Пенсии вырастут не у всех. Кто из работающих пенсионеров не получит надбавку с 1 апреля

С 1 апреля 2021 года в Украине пересчитают пенсии работающим пенсионерам, которые не попали под индексацию с 1 марта. Таких в Украине – 2,7 млн человек, то есть каждый четвертый пенсионер продолжает официально трудиться. Но далеко не каждый из них получит добавку к пенсии за то, что не ушел на заслуженный отдых.

На повышение претендуют примерно 2 млн пенсионеров-работников.

Перерасчет положен тем, кому пенсия была назначена либо уже перерасчитана два года назад и более, то есть до 1 апреля 2019 года.

Точно не пересчитают пенсионерам-"новичкам", их с апреля 2019-го по апрель 2021 года набралось около 700 тыс. человек. Их перерасчет будет не ранее апреля 2022 года.

Увеличение пенсии зависит от зарплаты и продолжительности страхового стажа и определяется для каждого пенсионера индивидуально.

Реклама

Если пенсионер уже отработал два года, но пенсию ему не увеличили, нужно обратиться туда же, где он оформлял пенсию, – в отделение Пенсфонда по месту жительства. Лучше всего написать письменное заявление, на него обязаны дать письменный ответ, который, при необходимости, можно обжаловать в суде.

Но для начала стоит позвонить на горячую линию Пенсфонда 0800-503-753. Если назовете свои ФИО и ИНН, работники ПФ во многих случаях вам смогут дать разъяснение по телефону.

В тренде Курс доллара в Украине снизился, евро тоже стал дешевле

О других нюансах читайте на сайте "Сегодня" – Повышение пенсий работающим пенсионерам: кому добавят, как сосчитать на примере.

А пока работающие пенсионеры только ждут повышения пенсий, неработающие пенсионеры их уже получают с начала марта. Подробнее смотрите в сюжете:

Видео: Сегодня

Реклама

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама