Перерасчет пенсий работающим: как выглядит формула?

С 1 апреля в Украине будут пересчитаны пенсии работающим пенсионерам. Таких в стране насчитывается 2,7 млн человек, т.е., каждый четвертый отечественный пенсионер. Сайт "Сегодня" разбирался, как происходит перерасчет пенсий работающим?

Реклама

Самый простой случай: человек оформил пенсию не более чем два года и 11 месяцев назад (иначе ему пересчитали бы пенсию в 2020 году) и продолжает легально трудиться по найму. За это время он заработал не менее 24 месяцев страхового стажа. Такому пенсионеру пенсию пересчитают с учетом стажа (плюс два года) и его зарплаты.

Например: Работающий пенсионер, мужчина, 62 года, с марта 2019 года получает пенсию 6000 грн. Его трудовой стаж составляет 44 года, а средняя зарплата за последние два года стала больше. В получаемые им 6000 грн пенсии входит доплата за 7 лет сверхнормативного стажа, или 124 грн, то есть "чистая" пенсия за 35 лет стажа, которая пересчитывается с 1 апреля, составляет 5876 грн.

Напомним, формула расчета пенсии выглядит так:

Пенсия = средняя зарплата х трудовой (страховой) стаж х индивидуальный коэффициент заработка.

Реклама

Трудовой стаж считается в процентах: 1 год = 1%. Очевидно, что в 2019 году трудовой стаж этого человека был 42% (0,42 в формуле расчета), а теперь стал 44%. А за счет роста зарплаты его индивидуальный коэффициент стал больше на 0,04, достигнув 2,9. Средняя зарплата по стране, исходя из которой была рассчитана его пенсия, составляла 4888 грн.

В тренде Курс доллара в Украине снизился, евро тоже стал дешевле

Несложно подсчитать, что его "чистая" пенсия станет больше на 361 грн (2% за стаж, остальное за счет повышения индивидуального коэффициента). С учетом доплаты за сверхнормативный стаж (уже 9 лет), пенсионер получит на руки 6406 грн новой пенсии.

Ранее сайт "Сегодня" писал, кто из работающих пенсионеров не получит надбавку с 1 апреля.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Повышение пенсий работающим пенсионерам: кому добавят, как сосчитать на примере".

Пока работающие пенсионеры только ждут повышения пенсий, неработающие их уже получают с начала марта. Подробнее смотрите в сюжете:

Видео: Сегодня

Реклама

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама