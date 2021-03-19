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Перерахунок пенсій працюючим: як виглядає формула?

19 березня, 14:55

Олександр Панченко , Ігор Тимофєєв

Пенсія враховує середню зарплату, стаж і коефіцієнт заробітку

З 1 квітня в Україні буде перераховано пенсії працюючим пенсіонерам. Таких в країні налічується 2,7 млн чоловік, тобто, кожен четвертий вітчизняний пенсіонер. Сайт "Сьогодні" розбирався, як відбувається перерахунок пенсій працюючим?

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Найпростіший випадок: людина оформила пенсію не більше, аніж два роки і 11 місяців тому (інакше їй перерахували б пенсію 2020 року) і продовжує легально працювати за наймом. За цей час вона заробила не менш як 24 місяці страхового стажу. Такому пенсіонеру пенсію перерахують з урахуванням стажу (плюс два роки) та його зарплати.

Наприклад: Працюючий пенсіонер, чоловік, 62 роки, з березня 2019 року отримує пенсію 6000 грн. Його трудовий стаж становить 44 роки, а середня зарплата за останні два роки стала більшою. У одержувані ним 6000 грн пенсії входить доплата за 7 років понаднормового стажу, або 124 грн, тобто "чиста" пенсія за 35 років стажу, яка перераховується з 1 квітня, становить 5876 грн.

Нагадаємо, формула розрахунку пенсії виглядає так:

Пенсія = середня зарплата х трудовий (страховий) стаж х індивідуальний коефіцієнт заробітку.

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Трудовий стаж рахується у відсотках: 1 рік = 1%. Очевидно, що 2019 року трудовий стаж цієї людини був 42% (0,42 у формулі розрахунку), а тепер став 44%. А за рахунок зростання зарплати його індивідуальний коефіцієнт став більшим на 0,04, сягнувши 2,9. Середня зарплата по країні, виходячи з якої була розрахована його пенсія, становила 4888 грн.

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Нескладно підрахувати, що його "чиста" пенсія стане більшою на 361 грн (2% за стаж, решта за рахунок підвищення індивідуального коефіцієнта). З урахуванням доплати за понаднормовий стаж (вже 9 років), пенсіонер отримає на руки 6406 грн нової пенсії.

Раніше сайт "Сьогодні" писав, хто з працюючих пенсіонерів не отримає надбавку з 1 квітня.

Більше читайте на сайті "Сьогодні" в статті: "Підвищення пенсій працюючим пенсіонерам: кому додадуть, як порахувати на прикладі".

Поки працюючі пенсіонери тільки чекають підвищення пенсій, непрацюючі їх вже отримують з початку березня. Детальніше дивіться в сюжеті:

Відео: Сьогодні
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Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа

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Джерело: Сьогодні

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