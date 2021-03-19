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Пенсії зростуть не у всіх. Хто з працюючих пенсіонерів не отримає надбавку з 1 квітня

19 березня, 10:51

Ксенія Капустинська , Олександр Панченко

Деяким пенсіонерам-працівникам доведеться чекати перерахунку ще рік

З 1 квітня 2021 року в Україні перерахують пенсії працюючим пенсіонерам, які не потрапили під індексацію з 1 березня. Таких в Україні – 2,7 млн осіб, тобто кожен четвертий пенсіонер продовжує офіційно працювати. Але далеко не кожен з них отримає добавку до пенсії за те, що не пішов на заслужений відпочинок.

  • На підвищення претендують приблизно 2 млн пенсіонерів-працівників.
  • Перерахунок отримають ті, кому пенсія була призначена або вже перерахована два роки тому і більше, тобто до 1 квітня 2019 року.
  • Точно не перерахують пенсіонерам-"новачкам", їх з квітня 2019-го по квітень 2021 року набралося близько 700 тис. осіб. Їхній перерахунок буде не раніше квітня 2022 року.
  • Збільшення пенсії залежить від зарплати і тривалості страхового стажу та визначається для кожного пенсіонера індивідуально.
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Якщо пенсіонер вже відпрацював два роки, але пенсію йому не збільшили, потрібно звернутися туди ж, де він оформляв пенсію, – до відділення Пенсійного фонду за місцем проживання. Найкраще написати письмову заяву, на неї зобов'язані надати письмову відповідь, яку за необхідності можна оскаржити в суді.

Але спочатку варто зателефонувати на гарячу лінію Пенсійного фонду 0800-503-753. Якщо назвете свої ПІБ та ІПН, працівники ПФ у багатьох випадках вам зможуть дати роз'яснення телефоном.

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Про інші нюанси читайте на сайті "Сьогодні" – Підвищення пенсій працюючим пенсіонерам: кому додадуть, як порахувати на прикладі.

А поки працюючі пенсіонери тільки чекають підвищення пенсій, непрацюючі пенсіонери їх вже отримують з початку березня. Детальніше дивіться в сюжеті:

Відео: Сьогодні
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Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа

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Джерело: Сьогодні

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