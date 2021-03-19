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Підвищення пенсій працюючим пенсіонерам: що ще може вплинути на їхнє зростання

19 березня, 17:03

Олександр Панченко , Ігор Тимофєєв

Нагороди та почесні звання можуть вплинути на пенсії заслуженим людям

З 1 квітня в Україні буде перераховано пенсії працюючим пенсіонерам, таких у країні налічується 2,7 млн чоловік, або кожен четвертий, хто має право на заслужений відпочинок. Сайт "Сьогодні" з'ясував, на яке ще підвищення пенсій мають право працюючі пенсіонери?

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2021 року вони можуть додатково розраховувати тільки на збільшення доплати за:

  • наднормативний стаж;
  • нагороди;
  • почесні звання;
  • в зв'язку з підвищенням соцстандартів, зокрема, прожиткового мінімуму для непрацездатних.

Нагадаємо: з 1 липня прожитмінімум для непрацездатних збільшиться до 1854 грн (+85 грн), з 1 грудня – до 1934 грн (+80 грн), разом на 165 грн. Але доплати до пенсій виявляться невеликими. Наприклад, один рік понаднормового стажу, який "котує" 1% від мінпенсії, або 17,69 грн, буде оцінений з 1 грудня в 19,34 грн або на 1,65 грн більше, аніж зараз.

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Куди звертатися працюючому пенсіонеру, якщо він два роки відпрацював, а пенсію йому не збільшили?

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Туди ж, де він оформляв пенсію – у відділення Пенсфонду за місцем проживання. Найкраще написати письмову заяву, на неї зобов'язані дати письмову відповідь, яку, за необхідності, можна оскаржити в суді.

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Але для початку варто зателефонувати на гарячу лінію Пенсфонду 0800-503-753. Якщо назвете свої ПІБ та ІПН, працівники ПФ у багатьох випадках вам зможуть дати роз'яснення по телефону.

Раніше сайт "Сьогодні" писав, як виглядає формула перерахунку пенсій працюючим.

Більше читайте на сайті "Сьогодні" в статті: "Підвищення пенсій працюючим пенсіонерам: кому додадуть, як порахувати на прикладі".

А поки працюючі пенсіонери тільки чекають підвищення пенсій, непрацюючі їх вже отримують з початку березня. Детальніше дивіться в сюжеті:

Відео: Сьогодні
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Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа

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Джерело: Сьогодні

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