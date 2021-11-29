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Пенсії у "Дії" за 15 хвилин: для українців спростили оформлення виплат

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
29 листопада, 12:09
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Українці можуть одразу в "Дії" заповнити заяву на призначення або перерахунок пенсії
В умовах пандемії ця послуга є дуже важливою
В умовах пандемії ця послуга є дуже важливою / Фото: Колаж: Сьогодні

У "Дії" з'явилася нова важлива послуга – призначення та перерахунок пенсій. Пенсіонерам більше не доведеться збирати довідки з різних держустанов і стояти в чергах.

Про це написав у Telegram віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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"Щоб ви отримали послугу легко, ми максимально автоматизували процеси. Скоротили кількість документів, полів для заповнення, час очікування", – написав міністр.

За його словами, тепер українці можуть за 15 хвилин одразу на "Дії" заповнити заяву на призначення чи перерахунок пенсії та підписати її КЕП. А решта даних автоматично підтягнеться.

"В умовах пандемії ця послуга дуже важлива. Вона допоможе старшим людям уникнути зайвих контактів у черзі, а тому збереже здоров'я чи навіть життя", – вважає міністр.

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Що ще є в "Дії"?

Програма "Дія" постійно оновлюється, і в неї знову внесли зміни. Тепер кожен може отримати сертифікат про одужання, а також згенерувати сертифікат своєї дитини.

Також у сране змінюється процедура реєстрації місця проживання і тепер не потрібно йти до ЦНАПу за додатковим листом, а можна зробити все онлайн. А ще там відображатиметься ще один документ – вид на тимчасове/постійне проживання в Україні.

Раніше ми повідомляли, що у "Дії" з'явилася ще одна корисна для українців послуга – можна ввести будинок в експлуатацію за кілька хвилин.

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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