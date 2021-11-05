Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💉 Депутати - антивакцинатори 🎡 Перестановки у Кабміні 😷 Київ у "червоній" зоні 💡 Велике оновлення мереж
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Штампа у паспорті більше не буде: як зареєструвати місце прописки через "Дію"

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
5 листопада, 14:10
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
За новим законом в Україні більше не буде паперового додатку до паспорту. Розповідаємо, як тепер зареєструвати місце проживання
В Україні хочуть повністю змінити "філософію прописки"
В Україні хочуть повністю змінити "філософію прописки" / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні повністю змінюють "філософію прописки" і тепер не потрібно йти до ЦНАПу за додатковим листом, а можна зробити все онлайн.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Реклама

"Знищуємо штамп у паспорті та "папірець" до ID-картки. Ми спрощуємо топ-послугу, формат якої давно віджив своє. Зареєструвати місце проживання можна буде в онлайні", – написав міністр.

За словами Федорова, сьогодні відповідний закон загалом ухвалила Верховна Рада.

Тепер вказати свою фактичну адресу та отримати підтвердження від власника житла можна на порталі "Дія".

Реклама

Заяву опрацюють лише за одну добу і тепер українцям не потрібно буде відвідувати кілька установ та чекати цілий місяць.

"Оформити пенсію, документи чи отримати медичну допомогу можна буде там, де ви живете, а не там, де живе ваша прописка. Місце реєстрації не даватиме людині право власності на житло, а лише повідомлятиме державу, де ви проживаєте", – написав міністр.

Як це зробити?

Для цього в додатку потрібно вибрати пункт "зміна місця проживання" та заповнити заявку. Після цього власник житла повинен підтвердити її і дозволити зареєструватися в житло.

Реклама

Далі всі процеси відбуваються автоматично – дані починають відображатись у реєстрі.

Федоров розповів, що зараз послуга доступна у 7 містах та в експериментальному форматі, але незабаром буде доступна всім.

Нові послуги у "Дії"

Незабаром в Україні з'являться електронні сертифікати про одужання від коронавірусу і доступні вони будуть у додатку "Дія".

Документ діятиме 90 днів, а внести дані про одужання до системи має лікар.

Після внесення даних згенерувати сертифікат можна протягом 15 днів.

Раніше "Сьогодні" розповідали, що робити якщо у додаток не підтягуються права водія.

А також писали, що у Діє з'явився дитячий СOVID-сертифікат.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Бізнес News
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.19

Російський рубль (₽)

0.3671

Євро (€)

30.28

Нововведення
Що чекає на українців у листопаді?
Цікаво!
Цінова політика
А що з цінами у жовтні?

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Рекордна сума
Відмова від готівки
Хочу знати детальніше
Опитування
Порийся в скарбничці
За одну монету готові платити десятки тис. грн!
Що терміново шукати?
Чорне золото
Підземні мільярди
Прибуток вражає!
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Опитування
Бізнес-економіка
Що змінить карантин?
Мільярди
Найдорожчий бізнес у світі
Apple – $612,00 млрд
Facebook – $226,74 млрд
McDonald's – $154,92 млрд
Nike – $83,7 млрд
Tesla – $42,6 млрд
Дивись карту супер-компаній
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Цікаво!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,30
18,60
33,18
32,88
31,69
18,85
34,18
31,75
29,65
18,29
35,99
33,40
31,89
18,97
35,99
33,40
31,89
18,98
36,09
32,50
29,89
18,68
36,18
33,40
31,89
18,66
36,97
33,25
34,97
18,97
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти