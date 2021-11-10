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Не лише COVID-сертифікат. У "Дії" з'явиться ще один документ

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
10 листопада, 17:04
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Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабінету міністрів
Нова послуга дозволить здійснювати прописку в електронній формі за допомогою порталу
Нова послуга дозволить здійснювати прописку в електронній формі за допомогою порталу / Фото: Колаж: Сьогодні

У "Дії" відображатиметься ще один документ – вид на тимчасове/постійне проживання в Україні.

Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабміну. Це експерементальний проєкт, який дасть можливість здійснювати прописку в електронній формі за допомогою порталу.

Зазначимо, що ця послуга вже доступна для тих, хто має паспорт у формі ID-картки. А незабаром вона стане доступною для тих українців, які мають паспорти у формі книжки.

Нові функції в "Дії"

Раніше Михайло Федоров повідомив, що в Україні повністю змінюють "філософію прописки" і скоро паперовий додаток до ID-картки стане непотрібним.

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Скасувати хочуть і старий штамп у паспорті, замість цього державу буде цікавити лише ваше фактичне місце проживання.

Для цього потрібно заповнити заявку, яку можна знайти у розділі "зміна місця проживання".

А після цього власник житла має підтвердити її й дозволити зареєструватися в житлі.

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"Сьогодні" також писали, хто має право перевіряти сертифікати про вакцинацію.

Та повідомляли, кого можуть звільнити за відсутність довідки про вакцинацію.

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