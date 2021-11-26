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Не лише COVID-сертифікати. У "Дії" для українців з'явилась нова послуга

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
26 листопада, 15:15
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Заява про реєстрацію будівлі автоматично надійде до відповідного держоргану
У "Дії" можна отримати "будівельну амністію"
У "Дії" можна отримати "будівельну амністію" / Фото: Колаж: Сьогодні

У "Дії" з'явилась ще одна корисна для українців послуга – можна ввести будівлю в експлуатацію за декілька хвилин.

Про це повідомляє пресслужба порталу.

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"Більше не треба ходити в ЦНАП чи інші органи, щоб ввести будівлю в експлуатацію. Це стосується житлових, садових, дачних будинків та присадибних будівель. Якщо вони були зведені до квітня 2015 року та їхня площа не перевищує 300 кв. м", – йдеться у повідомленні.

Для того, щоб отримати "будівельну амністію" потрібно:

  • авторизуватись на diia.gov.ua;
  • обрати розділ "Земля, будівництво, нерухомість";
  • серед послуг обрати "Заява на надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки";
  • заповнити онлайн-форму за кілька кліків.

Далі заява автоматично надійде до відповідного держоргану. Про її стан заявника повідомлять листом на електронну пошту. Також, рішення буде відображатись в кабінеті громадянина.

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Що ще доступно у "Дії"

На порталі можна проводити моніторинг судових рішень, отримати доступ до цифрових копій документів та до відкритих баз даних. Є можливість контролювати діяльність органів місцевої влади та отримувати державні послуги онлайн.

В Україні повністю змінюють процедуру реєстрації місця проживання і тепер не потрібно йти до ЦНАПу за додатковим листом, а можна зробити все онлайн.

Додаток "Дія" постійно оновлюється, і в нього знову внесли зміни. Тепер кожний може отримати сертифікат про одужання, а також згенерувати сертифікат для своєї дитини.

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Раніше ми повідомляли, що у "Дії" відображатиметься ще один документ – вид на тимчасове/постійне проживання в Україні.

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Редактор розділу "Гроші"

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