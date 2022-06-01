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Оформити закордонний паспорт можна не виходячи з дому – до кого приїде спеціальний бус

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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1 червня, 13:26
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Розповідаємо, у яких містах можна отримати послугу виїзного оформлення закордонних паспортів
Закордонний паспорт можна оформити у себе вдома
Закордонний паспорт можна оформити у себе вдома / Фото: Getty Images

В Україні можна оформити закордонний паспорт у себе вдома, без черг. Така послуга має назву виїзне оформлення і нею можуть скористатися мешканці дев'яти регіонов.

Про це повідомляє "Соціальна інформаційна платформа".

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Замовити послугу можна у Києві, Харкові, Одесі, Львові, Дніпрі, Рівному, Луцьку, Дубні та Сарнах, а також у населених пунктах, що розташовані на відстані до 200 км від зазначених міст.

Сервіс забезпечує державне підприємство "Документ", термін виготовлення документа без доставки становить до 7 робочих днів, а з доставкою – до 9 робочих днів.

Ціна послуги стартує від 1386 грн залежно від кількості людей для оформлення, місця проживання та обраного пакету послуг.

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Що потрібно для виїзного оформлення?

Для початку підготуйте документи за переліком:

  • паспорт або ID-картка громадянина України;
  • для дітей віком до 14 років — свідоцтво про народження;
  • за наявності РНОКПП-"Реєстраційний номер облікової картки платника податків";
  • якщо паспорт оформляється не вперше, обов’язково наявність усіх виданих раніше закордонних паспортів.

Якщо усі папери на місці, то можна замовляти послугу. Для цього можна заповнити форму онлайн або зателефонувати за номером: (044) 597-87-77.

Ось і все, спеціалізований бус приїде у вказане місце та у вказаний час.

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Нова процедура оформлення паспортів

В Україні запустили експериментальний проект, який передбачає одночасне оформлення внутрішнього і закордонного паспортів. Зробити таку процедуру можна під час обміну паспорта.

За даними Кабміну, проект триватиме два роки і його мета – "удосконалення надання адміністративних послуг в умовах запровадження та продовження воєнного стану".

"Сьогодні" раніше писали, як відновити втрачені документи за кордоном і розповідали, що робити, якщо термін дії вашого паспорту закінчився.

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