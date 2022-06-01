Оформить загранпаспорт можно не выходя из дома – к кому приедет специальный бус

В Украине можно оформить загранпаспорт у себя дома, без очередей. Такая услуга называется выездное оформление и ею могут воспользоваться жители девяти регионов.
Об этом сообщает "Социальная информационная платформа".
Заказать услугу можно в Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Днепре, Ровно, Луцке, Дубне и Сарнах, а также в населенных пунктах, расположенных на расстоянии до 200 км от указанных городов.
Сервис обеспечивает государственное предприятие "Документ", срок изготовления документа без доставки составляет до 7 рабочих дней, а с доставкой – до 9 рабочих дней.
Цена услуги стартует от 1386 грн в зависимости от количества людей для оформления, местожительства и выбранного пакета услуг.
Что необходимо для выездного дизайна?
Для начала подготовьте документы по перечню:
- паспорт или ID-карта гражданина Украины;
- для детей до 14 лет – свидетельство о рождении;
- при наличии РНОКПП-"Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика";
- если паспорт оформляется не в первый раз, обязательно наличие всех выданных ранее загранпаспортов.
Если все бумаги на месте, можно заказывать услугу. Для этого можно заполнить форму онлайн или позвонить по номеру: (044) 597-87-77.
Вот и все, специализированный автобус приедет в указанное место и в указанное время.
Новая процедура оформления паспортов
В Украине запустили экспериментальный проект, который предполагает одновременное оформление внутреннего и загранпаспортов. Сделать такую процедуру можно при обмене паспорта.
По данным Кабмина, проект продлится два года и его цель – "усовершенствование предоставления административных услуг в условиях введения и продления военного положения".
"Сегодня" раньше писали, как восстановить утраченные документы за границей и рассказывали, что делать, если срок действия вашего паспорта истек.