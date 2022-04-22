Як відновити документи, щоб повернутися до України після війни

Українці, що поїхали за кордон з 24 лютого без документів через війну, зможуть безкоштовно відновити необхідні довідки для повернення додому.
Про це написав на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Доручив зробити безкоштовним оформлення посвідчень особи на повернення в Україну. Працюємо з Мінцифрою, щоб згодом документ генерувався і в "Дії". Інші рішення теж готуємо", – сказано у повідомленні чиновника.
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Куди їхали українці від війни
З початку вторгнення Росії в Україну країну залишили понад мільйон людей. Багато українців поїхали до Польщі (понад півмільйона). Також наші співвітчизники виїжджали до інших країн Європи, а саме:
- до Угорщини – 116 тис;
- у Словаччину – 67 тис;
- у Румунію – 45 тис.
За інформацією МВС, українські біженці зможуть жити в Євросоюзі. трьох років відповідно до плану надзвичайних ситуацій.
Раніше ми вже розповідали, як українцям обміняти гривні на євро у країнах ЄС , та писали, що українським біженцям у Польщі будуть платити 500 злотих щомісяця.