Паспорт потеряли, или его срок истек — как восстановить, когда службы не работают

Рассказываем, что делать в случае потери документов во время военного положения

Как восстановить паспорт во время войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

У каждого из нас могут возникнуть непредсказуемые ситуации, когда возможна потеря важных документов. В период военного положения это актуально как никогда. Однако именно в это время процедура восстановления документов имеет свои особенности.

"Сегодня" расскажет вам, что будет с потерянными, уничтоженными или просроченными документами во время военного положения.

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Сначала заметим, что 28 февраля Кабмином было одобрено постановление, согласно которому приостанавливается предоставление административных услуг на время действия военного положения.

"Остановить сроки предоставления административных услуг субъектами их предоставления и выдачу разрешительными органами документов разрешительного характера на время военного положения в Украине", — отмечено в постановлении.

По документу предоставление услуг должно быть возобновлено в течение месяца после прекращения или отмены военного положения.

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Что делать при потере паспорта гражданина Украины?

Как сообщают в Государственной миграционной службе Украины, оформить новый паспорт, к сожалению, ныне невозможно, но документами, удостоверяющими личность и подтверждающими гражданство Украины являются:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

водительское удостоверение.

Согласно Закону Украины "О Едином государственном демографическом реестре и документах, что подтверждают гражданство Украины, удостоверяют лицо или его специальный статус", для идентификации на территории Украины граждане, у которых потеряны или уничтожены документы, могут использовать е-паспорт и е-паспорт для выезда за границу, сформированные в мобильном приложении "Дія".

Все паспорта, отображаемые в мобильном приложении "Дія", считаются действительными.

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Что делать, если не вклеена фотография в паспорт или истек срок?

На период действия военного положения в Украине для удостоверения личности, подтверждения гражданства Украины вы можете предъявлять документ:

срок действия которого истек;

в который своевременно не вклеена фотография как документа, удостоверяющего личность.

Можно ли оформить документ для выезда за границу?

Предоставление административных услуг по оформлению биометрических документов временно ограниченное по всей Украине, запись в электронную очередь не осуществляется, но можно получить изготовленные и доставленные в подразделения документы еще до начала войны в подразделениях УГМС в областях Украины.

Для того чтобы пониматьʼ, можно ли получить ваш паспорт, ориентируйтесь по срокам изготовления биометрических документов:

для ID-карт 10 и 20 рабочих дней;

для загранпаспортов – 7 и 20 рабочих дней со дня представления заявления-анкеты на оформление.

Если у паспорта для выезда за границу истек срок действия, его продлевают на 5 лет.

Есть возможность также вносить информацию о ребенке от рождения до 18 лет к загранпаспортам родителей/законных представителей. Услуга предоставляется в день обращения в соответствующее подразделение УГТС в Украине.

Водительские права и техпаспорт

Согласно постановлению Кабмина № 165 от 28 февраля удостоверение водителя, а также свидетельство о регистрации транспортного средства будут действовать на территории Украины даже по истечении их срока.

Так что менять права или документы на авто во время военного положения не нужно.

Подытожим...

Если у украинского паспорта для выезда за границу истек срок действия, его продлевают на 5 лет. В заграничный снова вклеивают фото детей.

Водительские удостоверения, а также свидетельства о регистрации транспортных средств будут действовать на территории Украины даже по истечении их срока.

Если потеряли ID карту или бумажный паспорт, электронный в"Дії" имеет такую же юридическую силу;

Украинцы могут получить документы, изготовленные и доставленные в подразделения еще до начала войны, в подразделениях УГТС.

Помощь украинцам во время войны

Кабинет министров урегулировал вопрос выплаты украинцам, потерявшим работу во время войны, 6,5 тыс. грн. помощи.

Правительство установило, что выплаты будут осуществляться в рамках государственной программы "єПідтримка", и на них выделены 21,5 млрд грн.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, выплаты начнутся уже со следующей недели, и деньгами можно будет воспользоваться через "Дію", аналогично "ковидной тысячи".

Ранее эксперт по вопросам в области жилищно-коммунального хозяйства Кристина Ненно рассказала, будут ли начислять пеню за неуплату коммуналки в условиях военного положения

Напомним, что в 11 странах Европы ввели бесплатный проезд на железной дороге для украинцев. Чтобы воспользоваться предложением, достаточно показать паспорт.