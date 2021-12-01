Час готуватися до змін. Чому на українців чекає непростий грудень

Українців з 1 грудня чекають нові тарифи на газ, подорожчання новорічного столу та виплати за вакцинацію

Постачальники газу оприлюднили тарифи на грудень, а провайдери підвищили ціни на інтернет / Фото: Колаж: Сьогодні

У грудні на українців чекає багато нововведень, але не всі будуть приємними та порадують мешканців нашої країни. Адже разом із підвищенням пенсій на українців чекають нове подорожчання та нові штрафи.

Нова ціна на газ

Постачальники газу оприлюднили тарифи на газ на грудень – деяким споживачам доведеться платити до 40 грн за куб. А комусь встановили тариф, який нижчий за річний.

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Найвищий річний тариф пропонує Херсонська обласна енергопостачальна компанія – 13,5 грн за куб. Але якщо говорити про рекордсменів, то найвищий місячний тариф пропонує "ТАС Енергія" – 38,35 грн за куб.

А найнижчі ціни пропонує Енерджі Трейд Груп (ETG.UA) – 7,79 грн за куб, а на одну копійку дорожче продає Neogas – 7,80 грн за куб.

"Нафтогаз України" вже традиційно запропонував 7,96 грн за куб. Таку ж ціну на грудень встановили і "Газпостачсервіс" та "Тернопільоблгаз Збут".

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Ціни на продукти

В грудні подорожчають і продукти. На них вплинули не лише ціни на енергоносії та інфляцію. А українці самі перед святами масово скуповуватимуть продукти, чим і викличуть штучний дефіцит, таку думку висловив директор аудиторської компанії Михайло Крапивко.

За його словами, до кінця року продукти подорожчають на 5-15%. Але подорожчають лише найпопулярніші для свят товари. А саме: м'ясо, майонез, яйця, овочі, фрукти.

"Хоча буряк, морква, цибуля, капуста до кінця року подорожчають не так сильно – на 10%. А ось цибуля може рекордно зрости в ціні. У порівнянні з минулим роком – у 2,5 раза. Крім того, подорожчає м'ясо. Свинина на 20%, а курятина на 10%", – пояснив голова Спілки українського селянства Іван Томич.

А економіст Олег Пендзин вважає, що до Нового року для українців подорожчають хліб, сало, м'ясо, соняшникова олія, цукор та курятина.

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Абонплата за інтернет

Про подорожчання інтернету постачальники кажуть уже давно. Багато хто давно вже підняв ціни, але в грудні – початку січня очікують чергове підвищення.

Наразі деякі постачальники підняли тарифи на 100 Мбіт/до 200 грн, а на 1 Гбіт/с до 300 грн. А експерти вважають, що вже на початок 2022 року тариф на 100 Мбіт/с може коштувати 300 грн.

На подорожчання впливає логістика, інфляція, зростання зарплат в промисловості, підвищення цін на кабель, підвищення вартості доступу до будинкової інфраструктури.

Більше того, провайдери заявляють, що підвищують ціни через зростання мінімальної зарплати, цін на електроенергію та плати за доступ до електромереж. І хочуть прирівняти їх до комуналки.

Підвищення податків для ФОП

З 1 грудня підвищили мінімальну зарплатню. Відповідно, виріс і мінімальний розмір податку. Він становитиме 1430 гривень — 22% від мінімальної зарплати. Оплачувати його мають ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування.

А той, хто обрав загальну систему оподаткування, 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок, має сплатити щонайменше 4070 грн.

Виплати за вакцинацію

Крім того, вже з 19 грудня в країні має запрацювати. програма видачі 1000 грн вакцинованим громадянам. Ці гроші отримають лише ті, хто отримав дві дози вакцини, і не на руки, а на депозитний рахунок. Їх можна буде витратити лише на певний перелік послуг у таких сферах: культура, подорожі та спорт. А якщо 4 місяці ними не користуватись, то суму повернуть державі.

Зазначимо, що тисячу гривень, яку даватимуть за вакцинацію, можна буде витратити на подорожі в межах України, квитки до кінотеатрів, театрів, музеїв, концертних залів, виставкових центрів чи масових заходів, послуги у спортзалах чи фітнес-клубах, басейнах тощо.

Раніше ми повідомляли, що на українців з 1 грудня чекає багато нововведень, а деякі з них стосуються і пенсіонерів. На них чекає не лише індексація пенсій, а й зростання цін на найнеобхідніше.