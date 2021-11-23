Доведеться платити більше вже з грудня: в Україні зростуть податки для бізнесу

Для українських ФОП першої та другої групи з 1 грудня збільшать розмір єдиного соціального внеску

З грудня для українських підприємців зросте розмір ЄСВ / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні з 1 грудня збільшують податки для для підприємців, у зв’язку зі зростанням мінімальної заробітної плати з 6000 до 6500 грн.

Про відповідні зміни йдеться у проекті бюджету на 2021 рік.

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Отже, з 1 грудня має зрости Єдиний соціальний внесок, зокрема і для фізичних осіб підприємців.

Так, з 1 грудня українські підприємці (ФОП першої та другої групи) будуть змушені платити 1430 грн замість 1320 щомісяця.

Зростання податків для українців

В 2022 році в Україні передбачено декілька етапів підвищення податків, зокрема зростуть податок на нерухомість та автомобіль.

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Вже з 1 січня українцям доведеться платити по 90 грн за кожен "зайвий" квадратний метр. Такими вважаються усі метри, які перевищують 60 квадратів для квартири та 120 для будинку.

А якщо Верховна Рада підтримає відповідний законопроект, то податок на авто у розмірі 25 тисяч грн, будуть платити українці, які мають машину, що коштує понад 250 мінімалок та віком не старше 5 років.

Раніше ми писали, що у зв’язку зі збільшенням мінімальної заробітної плати в Україні піднімуть розмір майже усіх виплат на дітей.

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"Сьогодні" також розповідали, які податки сплачують найбільш заможні українці в бюджет.