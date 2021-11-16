Тисяча за щеплення: звідки візьмуть гроші для вакцинованих українців

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що анонсовану президентом Володимиром Зеленським 1 тис. грн для вакцинованих громадян виплачуватимуть із загального фонду державного бюджету.
Про це він сказав на брифінгу за результатами робочої поїздки до Тернопільщини.
"Це буде фонд підтримки потерпілого від COVID-19 підприємництва. Мається на увазі загальний фонд бюджету, відповідно, ці кошти буде виділено", – сказав Шмигаль.
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За його словами, така державна програма діятиме наприкінці 2021 року та у першій половині 2022 року.
Нагадаємо, що увечері 15 листопада президент Зеленський анонсував виплати для вакцинованих. Вони зможуть отримати 1 тис. грн на спорт, подорожі та відвідання культурних установ через програму "Дія". За словами президента, програма стартує 19 грудня. До кінця року на неї буде виділено близько 3 млрд грн, стільки ж – на початку 2022 року.
Як реагують на "тисячу Зеленського"
- Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк вважає, що таких заходів потрібно було вживати раніше, а тепер влада рятує у такий спосіб рейтинг.
- Голова політичної партії "Українська стратегія Гройсмана" Володимир Гройсман заявив, що два місяці тому він радив владі платити по тисячі за вакцинацію. А тепер він вимагає переглянути військовий бюджет і впевнений, що на це можна знайти кошти, як знайшли на "Вовину тисячу".