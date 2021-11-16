Тисяча за щеплення: звідки візьмуть гроші для вакцинованих українців

Державна програма буде діяти наприкінці 2021 року і в першій половині 2022 року

Влада створить фонд підтримки потерпілого від COVID-19 підприємництва / Фото: Колаж: Сьогодні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що анонсовану президентом Володимиром Зеленським 1 тис. грн для вакцинованих громадян виплачуватимуть із загального фонду державного бюджету.

Про це він сказав на брифінгу за результатами робочої поїздки до Тернопільщини.

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"Це буде фонд підтримки потерпілого від COVID-19 підприємництва. Мається на увазі загальний фонд бюджету, відповідно, ці кошти буде виділено", – сказав Шмигаль.

За його словами, така державна програма діятиме наприкінці 2021 року та у першій половині 2022 року.

Нагадаємо, що увечері 15 листопада президент Зеленський анонсував виплати для вакцинованих. Вони зможуть отримати 1 тис. грн на спорт, подорожі та відвідання культурних установ через програму "Дія". За словами президента, програма стартує 19 грудня. До кінця року на неї буде виділено близько 3 млрд грн, стільки ж – на початку 2022 року.

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