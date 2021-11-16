Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Боснія - Україна: онлайн Боснія - Україна: онлайн 💸 Тисяча Зеленського 🇪🇺 Білорусь - ЄC: криза з мігрантами 📲 Операція Цифровізація
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Тисяча за щеплення: звідки візьмуть гроші для вакцинованих українців

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
16 листопада, 15:32
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Державна програма буде діяти наприкінці 2021 року і в першій половині 2022 року
Влада створить фонд підтримки потерпілого від COVID-19 підприємництва
Влада створить фонд підтримки потерпілого від COVID-19 підприємництва / Фото: Колаж: Сьогодні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що анонсовану президентом Володимиром Зеленським 1 тис. грн для вакцинованих громадян виплачуватимуть із загального фонду державного бюджету.

Про це він сказав на брифінгу за результатами робочої поїздки до Тернопільщини.

Реклама

"Це буде фонд підтримки потерпілого від COVID-19 підприємництва. Мається на увазі загальний фонд бюджету, відповідно, ці кошти буде виділено", – сказав Шмигаль.

За його словами, така державна програма діятиме наприкінці 2021 року та у першій половині 2022 року.

Нагадаємо, що увечері 15 листопада президент Зеленський анонсував виплати для вакцинованих. Вони зможуть отримати 1 тис. грн на спорт, подорожі та відвідання культурних установ через програму "Дія". За словами президента, програма стартує 19 грудня. До кінця року на неї буде виділено близько 3 млрд грн, стільки ж – на початку 2022 року.

Реклама

Як реагують на "тисячу Зеленського"

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
Популярні за тиждень
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

 Дивитись усі статті
Фінанс-дайджест
Більше новин
Бізнес News
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.34

Російський рубль (₽)

0.3638

Євро (€)

30.15

Спецвипуск
Нова монета – на честь десантників!
Дізнайся про нову "десятку"
Цінова політика
А що з цінами у листопаді?
Опитування
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Соцопитування
Українці назвали причини енергетичної кризи
Розшифровка результатів

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Математика нумізматики
За одну монету готові платити 100 тис. грн!
Порийся в скарбничці
Мільярди
Найдорожчий бізнес у світі
$683,85 млрд
$612,00 млрд
$458 млрд
$410,27 млрд
$240,93 млрд
Дивись карту супер-компаній
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Малий бізнес
Карантинні прогнози
Опитування
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Дізнатися!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,16
31,50
31,00
30,00
18,17
31,98
30,85
29,31
18,93
33,18
32,88
31,69
19,12
34,29
31,76
29,95
18,52
35,99
33,40
31,89
19,28
35,99
33,40
31,89
19,29
36,09
32,50
29,89
18,68
36,18
33,40
31,89
18,89
36,97
33,25
34,97
19,47
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти