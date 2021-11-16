Тысяча за прививку: откуда возьмут деньги для вакцинированных украинцев

Государственная программа будет действовать в конце 2021 года и в первой половине 2022 года

Власти создадут фонд поддержки пострадавшего от COVID-19 предпринимательства / Фото: Коллаж: Сегодня

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что анонсированную президентом Владимиром Зеленским 1 тыс. грн для вакцинированных граждан будут выплачивать из общего фонда государственного бюджета.

Об этом он сказал на брифинге по результатам рабочей поездки в Тернопольскую область.

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"Это будет фонд поддержки пострадавшего от COVID-19 предпринимательства. Имеется в виду общий фонд бюджета, соответственно, эти средства будут выделены", – сказал Шмыгаль.

По его словам, такая государственная программа будет действовать в конце 2021 года и в первой половине 2022 года.

Напомним, что вечером 15 ноября президент Зеленский анонсировал выплаты для вакцинированных. Они смогут получить 1 тыс. грн на спорт, путешествия и посещение культурных учреждений через приложение "Дія". По словам президента, программа стартует 19 декабря. До конца года на нее будет выделено около 3 млрд грн, столько же – в начале 2022 года.

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