Нові марки "Укрпошти" тепер доступні онлайн: де можна купити

Розповідаємо, на яких онлайн-платформах українці можуть купити нові воєнні марки

Де купити марки "Укрпошти" онлайн / Фото: Еспресо.TV, Укрпошта, , Колаж: Сьогодні

"Укрпошта" 23 травня випустила нову воєнну марку "Русскій воєнний корабль… ВСЬО". На неї одразу виник ажіотаж, а перед відділеннями пошти вишикувались величезні черги.

Однак купити марки можна тепер і в онлайн-магазинах. Про це повідомила пресслужба "Укрпошти".

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Де можна придбати марку

Отже, відтепер марки доступні у таких магазинах:

онлайн-магазин "Укрпошти";

ROZETKA;

Kasta;

Prom.ua.

Ліміт онлайн-покупок марок такий: максимум 2 листи на 1 замовлення.

Окрім марок тепер можна купувати і мерч з дизайном, як у марках про "русскій воєнний корабль". Він доступний у магазинах Intertop. На придбання мерчу обмежень немає.

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"Русскій воєнний корабль… ВСЬО" продають у великих містах і райцентрах

Раніше "Сьогодні" писали, що "Укрпошта" загалом підготувала 5 млн екземплярів нової марки, за перший тиждень у продаж пустять 1 млн. Їх відправлять у понад 1500 відділень і продаватимуть не лише у великих містах, а й у райцентрах. Також є декілька номіналів:

F для відправлень по Україні;

та W для міжнародних відправлень.

Вартість аркуша (три марки та три купони) становитиме 69 грн і 4,5 долара відповідно.

Раніше також ми писали, що в Україні надрукують марку з зображенням Володимира Путіна. Ілюстрацію до неї обиратимуть українці шляхом онлайн-голосування.

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Крім того, ми розповідали, чим тепер можуть користуватися клієнти "Укрпошти" онлайн і за скільки продали першу марку з кораблем.